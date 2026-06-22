Sicario falla tres intentos antes de ultimar a un hombre en Juticalpa

Juticalpa, Olancho.

Un hombre fue asesinado el domingo en un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas ubicado en el municipio de Juticalpa, Olancho. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y posteriormente las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

La víctima fue identificada preliminarmente como Juan Bautista Cáceres Silva, de 53 años, residente del barrio Lempira de ese municipio. De acuerdo con los primeros reportes, Cáceres Silva se encontraba dentro del negocio conocido como “La Ruta” cuando un individuo armado ingresó al lugar y se dirigió hasta donde estaba sentado. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad muestran que el atacante, quien llevaba un casco de motocicleta para cubrir su rostro, se acercó a la mesa de la víctima. En un primer momento habría intercambiado un saludo con Cáceres Silva mediante un apretón de manos.