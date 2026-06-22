Sicario falla tres intentos antes de ultimar a un hombre en Juticalpa

Un hombre fue asesinado el domingo en un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas ubicado en el municipio de Juticalpa, Olancho.
El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y posteriormente las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.
La víctima fue identificada preliminarmente como Juan Bautista Cáceres Silva, de 53 años, residente del barrio Lempira de ese municipio.
De acuerdo con los primeros reportes, Cáceres Silva se encontraba dentro del negocio conocido como “La Ruta” cuando un individuo armado ingresó al lugar y se dirigió hasta donde estaba sentado.
Las imágenes captadas por la cámara de seguridad muestran que el atacante, quien llevaba un casco de motocicleta para cubrir su rostro, se acercó a la mesa de la víctima. En un primer momento habría intercambiado un saludo con Cáceres Silva mediante un apretón de manos.
Segundos después, el hombre sacó un arma de fuego e intentó dispararle en al menos dos ocasiones, pero los primeros disparos no habrían sido efectivos. En el video también se observa cómo revisa el arma, la carga nuevamente y luego dispara contra la víctima cuando esta se encontraba de espalda.
Tras el ataque, el responsable huyó del lugar. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el crimen ni han revelado oficialmente el posible móvil.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que el sospechoso ya fue identificado. El subinspector Wilfredo Maldonado Midence señaló que los investigadores recopilaron elementos como videos de seguridad y testimonios para establecer la identidad del presunto responsable.
“Ya está plenamente identificado. Nuestros investigadores de la DPI asignados en ese sector han recabado los indicios probatorios correspondientes, como piezas audiovisuales, testimonios de testigos protegidos, en el cual ya se ha perfilado de quién se trata la persona. En las próximas horas podría llegarse a capturar”, declaró Maldonado Midence.