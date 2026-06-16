No hay registro de la cita atribuida a Johana Bermúdez sobre quitar los contadores que roban energía

San Pedro sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye a la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, una supuesta declaración en la que afirma que “ya vayan quitando los contadores que roban energía”.
Sin embargo, la afirmación es falsa. No existen registros en medios de comunicación ni en cuentas oficiales que respalden que Bermúdez haya dicho esas palabras.
Además, la diputada confirmó a LA PRENSA que la frase que le ha sido adjudicada es falsa.
“YA VALLAN QUITANDO ESOS CONTADORES QUE ROBAN ENERGIA”, dice textualmente la descripción de una publicación en Facebook, difundida desde el 12 de junio de 2026.
En los últimos días, el Congreso Nacional ha analizado el anteproyecto de reforma del subsector eléctrico de Honduras.
La iniciativa plantea dividir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en cuatro sociedades mercantiles, encargadas de la generación, transmisión, distribución y operación del sistema y del mercado eléctrico. De acuerdo con el Poder Ejecutivo, la propuesta busca garantizar un servicio más estable y tarifas más bajas para la población hondureña.
Al respecto, el gerente de la estatal, Peña Panting, dijo que ningún artículo del proyecto plantea la venta o traspaso de la empresa. Además, afirmó que cualquier decisión sobre activos estratégicos deberá contar con autorización del Congreso Nacional, según informó LA PRENSA.
Por otro lado, el presidente Nasry Asfura explicó que desde el 4 de mayo se puso en marcha un programa nacional de instalación de medidores para identificar usuarios sin medición, detectar deudas pendientes y fortalecer el sistema de facturación y cobro.
Cita falsa
Una búsqueda en Google con las palabras clave “ Johana Bermúdez + contadores + roban energía” no arrojó resultados en medios de comunicación sobre la cita atribuida a la diputada del Partido Nacional.
Asimismo, una revisión en las redes sociales de la congresista en X, Facebook, Instagram, TikTok no identificó ninguna publicación o declaración que tuvieran las palabras mencionadas en la publicación viral.
Además, una pesquisa en el sitio web y en las redes sociales (Facebook, Instagram, X) del Congreso Nacional no encontró registros, iniciativas, mociones o intervenciones relacionadas con la supuesta declaración atribuida a Bermúdez.
Adicionalmente, LA PRENSA contactó a Johana Bermúdez, quien confirmó que la cita que se le atribuye es apócrifa.
Por lo tanto, es falso que la diputada haya dicho que se comenzarán a quitar los contadores que roban energía.