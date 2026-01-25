Verificación en la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional

San Pedro Sula, Honduras

Este 25 de enero se instala la primera legislatura del Congreso Nacional 2026-2027, con el inicio de las sesiones ordinarias tras la elección de la Junta Directiva en propiedad, presidida por Tomás Zambrano. Durante la sesión se prevén intervenciones de representantes de los tres poderes del Estado, así como participaciones de diputados de las cinco bancadas que integran el Legislativo, en un escenario donde se expondrán anuncios, balances de gestión y compromisos políticos. En ese contexto, LA PRENSA Verifica dará seguimiento en tiempo real a la jornada y publicará, minuto a minuto, el chequeo de las afirmaciones que se planteen en el hemiciclo: qué se sostiene con información pública, qué es impreciso y qué requiere corrección o contexto. El seguimiento es gratuito y queda disponible para que cualquier ciudadano lo consulte y lo comparta. A continuación, el chequeo en tiempo real: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Rebeca Obando: "El año pasado se registraron alrededor de 262 muertes violentas de mujeres, según reportes de diferentes instituciones"

Verdadero

Un total de 262 muertes violentas de mujeres se registra en todo 2025 en Honduras, de acuerdo al boletín más reciente del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS). Según el documento, de esas víctimas, 46.2% eran mujeres adultas, 29% eran jóvenes, 11.5% eran niñas y 8.1% eran adultas mayores. El documento también señaló que en el 66.4 % de los casos se usaron armas de fuego y que más de la mitad de los hechos ocurrieron en la vía pública.

Rebeca Obando: "En el 2025 se registraron 14,685 casos (denuncias de violencia doméstica)"

Sin evidencia

No se cuenta con un registro público que respalde la cifra de 14,685 denuncias de violencia doméstica; los reportes oficiales solo proporcionan totales aproximados por año o por departamento. Por ejemplo, los datos públicos señalan que en el Juzgado contra la Violencia Doméstica del departamento de Francisco Morazán, entre enero y mayo de 2025 se registraron 1,046 denuncias, de las cuales 806 fueron interpuestas por mujeres y 154 por hombres, según estadísticas del propio Poder Judicial.

Rebeca Obando: "Desde el año 2023 a la fecha hemos llevado a cabo 9,707 audiencias virtuales"

Sin evidencia

Tras una revisión de las fuentes públicas disponibles del Poder Judicial de Honduras, no se encontraron informes oficiales, memorias institucionales de 2023 a 2025, bases de datos abiertas ni comunicados consolidados que respalden la afirmación. Existen acuerdos institucionales y comunicados que habilitan la realización de audiencias virtuales y establecen procedimientos para esta medida, pero no incluye cifras totales.

Rebeca Obando: "En materia penal ingresaron 45.135 casos, un 20% en comparación al año anterior"

Verdadero

En comparación a 2024 (37,583), los casos que ingresaron en materia penal aumentó en 20% en 2025 (45,135), de acuerdo a una revisión al Sistema de Estadísticas Judiciales. En 2025, se recibió 7,552 expedientes más en comparación a 2024, lo que al hacer el cálculo, representa un aumento de 20%.

Rebeca Obando: "Anualmente, ingresan al Poder Judicial alrededor de 14,500 nuevos casos en materia de familia"

Sin evidencia

Las estadísticas sí se recogen internamente, pero no están publicadas de forma consolidada por año y por materia de Familia en un solo documento público en el Sistema de Estadísticas Judiciales. Por ejemplo, en el año 2024, los Juzgados de Letras de Familia registraron un total de 14,224 ingresos por distintos tipos de demandas (incluyendo divorcios, alimentos, filiación, permisos de tutela y otros), sumados para todo el año judicial, de acuerdo al informe Memoria Anual 2024.

Rebeca Obando: "La Corte Suprema de Justicia conoció 15 solicitudes de extradición, de las cuales fueron resueltas 11 durante el año 2025"

Sin evidencia

Aunque existen múltiples registros sobre solicitudes de extradición que llegan al Poder Judicial, ninguna de estas notas ofrece un conteo oficial consolidado de “15 solicitudes y 11 resueltas” en 2025. Informaciones oficiales y judiciales recientes no han publicado aún un reporte estadístico completo y abierto al público sobre extradiciones para 2025.

Tomás Zambrano: "Aquí (Congreso Nacional) hay 84 diputados nuevos"

Verdadero

Un análisis a la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) del 30 de diciembre de 2025 evidencia que un total de 44 diputados fueron reelectos, por lo que 84 congresistas fueron electos por primera vez para el período 2026-2030.

Tomás Zambrano: "Esta ley (medidas excepcionales para el pueblo) va a tener alianzas con la red hospitalaria privada para que puedan operar a más de 14,000 hondureños que hoy están esperando su operación"

Inexacto