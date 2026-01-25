Jorge Alfredo Valeriano asume como nuevo alcalde de Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua.

Siguatepeque abrió un nuevo capítulo en su administración municipal este 25 de enero con la juramentación y toma de posesión de Jorge Alfredo Valeriano Pinto como alcalde del municipio, en un acto que marcó el cambio de gobierno local. Las actividades oficiales iniciaron a las 7:00 de la mañana en la alcaldía municipal, donde se realizó la firma del acta especial de transición. Más tarde, autoridades, invitados especiales y ciudadanos participaron en una misa de acción de gracias en la iglesia San Pablo. El acto central de traspaso de mando se desarrolló a las 11:30 de la mañana en el bosque de Calanterique, donde Asley Cruz, alcalde saliente, entregó el bastón de mando a Valeriano Pinto.

Durante la ceremonia estuvieron presentes representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales, entre ellos Yuval Appelboim, cónsul de Israel; Sergio Aguinada, jefe de la Oficina del Coordinador Residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Tatiana Torres, representante de ONU Mujeres; y Víctor Mascaro, encargado comercial de la República Dominicana.

En su primer discurso como alcalde, Valeriano Pinto anunció que, junto al sector empresarial, se proyecta una inversión de entre 50 y 70 millones de dólares durante el presente año. Según explicó, esta iniciativa permitiría la generación de aproximadamente 800 empleos, principalmente en los sectores de la maquila y la industria automotriz, aprovechando la ubicación estratégica de Siguatepeque, a unos 30 minutos de importantes corredores logísticos. En materia de infraestructura, el edil informó que ya se trabaja en la elaboración de un presupuesto destinado a la construcción de puentes considerados prioritarios para el municipio, y señaló que existe respaldo a nivel legislativo para ejecutar al menos uno de estos proyectos en el corto plazo.