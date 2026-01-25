  1. Inicio
Jorge Alfredo Valeriano asume como nuevo alcalde de Siguatepeque

Jorge Alfredo Valeriano Pinto asumió la alcaldía de Siguatepeque tras acto oficial que marcó el cambio de administración municipal.

Juramentación y toma de posesión de Jorge Alfredo Valeriano Pinto, alcalde electo de Siguatepeque, junto a su esposa, Nidia Avelar de Valeriano.

 Foto: Marlon Laguna
Siguatepeque, Comayagua.

Siguatepeque abrió un nuevo capítulo en su administración municipal este 25 de enero con la juramentación y toma de posesión de Jorge Alfredo Valeriano Pinto como alcalde del municipio, en un acto que marcó el cambio de gobierno local.

Las actividades oficiales iniciaron a las 7:00 de la mañana en la alcaldía municipal, donde se realizó la firma del acta especial de transición. Más tarde, autoridades, invitados especiales y ciudadanos participaron en una misa de acción de gracias en la iglesia San Pablo.

El acto central de traspaso de mando se desarrolló a las 11:30 de la mañana en el bosque de Calanterique, donde Asley Cruz, alcalde saliente, entregó el bastón de mando a Valeriano Pinto.

Durante la ceremonia estuvieron presentes representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales, entre ellos Yuval Appelboim, cónsul de Israel; Sergio Aguinada, jefe de la Oficina del Coordinador Residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Tatiana Torres, representante de ONU Mujeres; y Víctor Mascaro, encargado comercial de la República Dominicana.

Entrega del bastón de mando al nuevo alcalde electo.

 (Foto: Marlon Laguna)

En su primer discurso como alcalde, Valeriano Pinto anunció que, junto al sector empresarial, se proyecta una inversión de entre 50 y 70 millones de dólares durante el presente año.

Según explicó, esta iniciativa permitiría la generación de aproximadamente 800 empleos, principalmente en los sectores de la maquila y la industria automotriz, aprovechando la ubicación estratégica de Siguatepeque, a unos 30 minutos de importantes corredores logísticos.

En materia de infraestructura, el edil informó que ya se trabaja en la elaboración de un presupuesto destinado a la construcción de puentes considerados prioritarios para el municipio, y señaló que existe respaldo a nivel legislativo para ejecutar al menos uno de estos proyectos en el corto plazo.

Representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales

 (Foto: Marlon Laguna)

Respecto al área de salud, Valeriano Pinto manifestó la necesidad de fortalecer el policlínico local para garantizar atención a los sectores más vulnerables. Detalló que actualmente la municipalidad destina alrededor de 17 millones de lempiras para la prestación de servicios médicos.

El alcalde también agradeció a la Corporación Municipal saliente y llamó a mantener un clima de armonía, respeto y trabajo conjunto, más allá de las diferencias políticas o ideológicas. Asimismo, reconoció el respaldo de la Cámara de Comercio y de la sociedad civil organizada.

Valeriano Pinto recordó que fue electo con cerca de 22 mil votos, lo que representa un compromiso con más de 120 mil habitantes del municipio.

“Tendrán una alcaldía de puertas abiertas, con trabajo y transparencia”, afirmó el nuevo alcalde, al reiterar que su gestión estará orientada a escuchar a la población y a tomar decisiones de manera consensuada.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad, sin distinción de color político, religión o partido, y expresó su confianza en que Siguatepeque pueda consolidarse como un punto estratégico de desarrollo para Honduras y Centroamérica.

El ingeniero Jorge Alfredo Valeriano Pinto, del Partido Nacional, asumió la alcaldía con una trayectoria empresarial y experiencia en gestión pública, respaldado por un discurso centrado en el desarrollo económico, la mejora de la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad y la ejecución de programas sociales orientados a elevar la calidad de vida de la población.

