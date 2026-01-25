Bader Dip asume segundo mandato como alcalde de La Ceiba

La Ceiba, Honduras

​El acto de juramentación estuvo a cargo del gobernador político de Atlántida, César Agurcia, ante la presencia de invitados especiales y representantes de diversos sectores de la sociedad ceibeña.

En una ceremonia solemne celebrada en las instalaciones del Centro Regional de Documentación e Interpretación Ambiental (Credia), el ingeniero Bader Dip prestó juramento este domingo para iniciar su segundo periodo consecutivo (2026-2030) al frente de la comuna de La Ceiba.

El alcalde Dip destacó la transparencia y la eficiencia administrativa que caracterizó su primera gestión, asegurando que la municipalidad cuenta con recursos para dar continuidad a los proyectos, según dijo a Diario La Prensa.​

Junto al alcalde, también tomó posesión el vicealcalde Víctor Hugo Pavón, así como el cuerpo de regidores que integrará la Corporación Municipal, conformado por Vilma Bonanno, Gustavo Irías, Valentín Vásquez, Luz Marina Rodríguez, Guadalupe Tábora, Roberto Padilla, Alba Estela Pinto, Oscar García, Tania Acosta y Nery Chinchilla.

"Estamos listos para iniciar este nuevo periodo y prometemos trabajar para seguir desarrollando La Ceiba. Hemos dejado un remanente porque se han administrado bien los fondos", afirmó el edil.​

Durante su discurso de toma de posesión, el alcalde de La Ceiba, Bader Dip, destacó que su segundo período al frente de la municipalidad abre nuevas oportunidades para fortalecer la gestión municipal y concretar proyectos pendientes. “Y eso es algo positivo, porque nos abre la brecha en este nuevo gobierno, a que en conjunto con el apoyo del Congreso, podamos refinanciar y reestructurar muchas de las deudas que se tienen, para que podamos conseguir fondos para ejecutar las obras que tanto deseamos”, expresó, al señalar que varios proyectos que quedaron en papel ahora podrán ejecutarse.

Dip además recordó que uno de los ejes centrales de su administración anterior fue mejorar la eficiencia del gobierno local y fortalecer la transparencia. “Lo importante era lograr eliminar la corrupción, lograr hacer eficiente el sistema de la municipalidad”, afirmó, al destacar que el incremento en la recaudación municipal entre 2022 y 2025 fue cercano al 100%, un comportamiento que, según dijo, no es común en gobiernos locales.

El edil explicó que, a diferencia de administraciones pasadas, la municipalidad de La Ceiba logró mantener un crecimiento sostenido. “Generalmente el primer año es muy bueno y empieza a ir para abajo, y esa había sido la tendencia que había tenido la municipalidad de La Ceiba en los últimos tres gobiernos”, señaló. Sin embargo, aseguró que durante su gestión se alcanzó un crecimiento anual de entre 10% y 15%, lo que permitió ampliar la inversión en obras comunitarias.

Ese crecimiento, añadió, se tradujo en proyectos ejecutados en distintos sectores del municipio. “Pudimos llevar obras, aunque de repente no tan grandes, pero llegamos a casi todas las comunidades de nuestra ciudad”, indicó, al destacar intervenciones realizadas junto a los vecinos para atender solicitudes históricas, como pavimentaciones, construcción de puentes y reparaciones que llevaban décadas sin respuesta.

El alcalde también se refirió a la relación con el Gobierno central de Honduras y manifestó optimismo ante el nuevo contexto político. “Hay un nuevo gobierno, hay un nuevo Congreso, hay un nuevo presidente, hay una nueva visión país y, por lo que he visto, creo que vamos por buen camino”, dijo, al expresar su expectativa de contar con mayor respaldo institucional durante este período.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad entre el sector público, privado y las fuerzas políticas para impulsar el desarrollo de la ciudad. Recordó que en los últimos cuatro años se trabajó de la mano con empresas, organizaciones y gremios como Canatur, la Cámara de Comercio y la ANDI, además de cooperación internacional, y reiteró la importancia de mantener ese modelo de trabajo conjunto.

“Yo, en este día, invito a todos los miembros de cualquier institución política (...) a que nos acompañen nuevamente, hombro a hombro, paso a paso, en este nuevo gobierno 2026-2030, para que hagamos que la ciudad de La Ceiba brille, para que vuelva a ser la novia de Honduras”, afirmó.

Finalmente, Dip expresó confianza en los resultados de su segundo mandato como alcalde de La Ceiba y agradeció el respaldo recibido. “Si nosotros tomamos las decisiones correctas, trabajamos de la mano, créanme, en cuatro años (...) vamos a hacer que La Ceiba brille otra vez y se convierta en la ciudad que tanto hemos soñado”, concluyó.