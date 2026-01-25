Revelan dictamen sobre cómo ocurrió la muerte de pareja hallada en cabaña de Tatumbla

Personal del hotel de montaña donde se hospedaron relató que alrededor de las 8:00 de la mañana del viernes 17 de octubre notaron que los huéspedes no habían bajado a desayunar. Ante esta situación, decidieron ir a buscarlos y, al abrir la puerta con una llave especial, los encontraron sin vida. Cabe recordar que ambos asistían a la Iglesia Adventista Las Crucitas, en Comayagüela.