Tomás Zambrano suspende sesión y convoca a diputados para las 3:30 pm

Tegucigalpa, Honduras

Después de casi dos horas de actos protocolarios que marcaron la instalación de la primera legislatura, la sesión del Congreso Nacional fue suspendida de manera temporal.

El diputado Tomás Zambrano, presidente del Congreso, anunció la suspensión y convocó a los congresistas a retomar los trabajos este mismo domingo a las 3:30 de la tarde, advirtiendo que se esperaba la asistencia de todos.

“Se suspende la sesión y se convoca para hoy a las 3:30, así que nadie se retire; hay que trabajar, y si no están, ya saben que no se les paga”, expresó Zambrano ante los presentes.

La suspensión ocurrió luego de que los cadetes de la Academia Militar Francisco Morazán retiraran el Pabellón Nacional, en un acto protocolario que precedió la despedida de Rebeca Raquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Zambrano aprovechó para recordar que una de las medidas que implementará será retener el salario de los diputados que no ocupen su curul, buscando garantizar la asistencia y el cumplimiento de las responsabilidades legislativas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La jornada comenzó con la recepción de las autoridades, saludos protocolarios y la presentación de los símbolos patrios, en un ambiente solemne que reflejó la importancia del inicio de la legislatura.

A pesar de los actos ceremoniales, la interrupción de la sesión evidencia la intención de la directiva de mantener el control y la disciplina entre los congresistas.

La convocatoria para la tarde busca retomar la agenda legislativa, que incluirá discusiones clave para los próximos meses y decisiones sobre la organización interna del Congreso.

Zambrano en su discurso dijo que buscará que se apruebe la Ley de Empleo Parcial como una de las primeras medidas en la nueva legislatura. También que ese poder será "cercano para apoyar" al presidente electo, Nasry Asfura.