Reajuste al magisterio en 2026 fue incluido en reformulación de abril, no en anteproyecto de 2025

San Pedro Sula, Honduras

Edgardo Casaña, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que el reajuste salarial para el magisterio fue impulsado por la presidenta Xiomara Castro y posteriormente aprobado por el Congreso Nacional, para luego ser incorporado al Presupuesto General de la República correspondiente a 2026. "El reajuste salarial al magisterio fue presentado por Xiomara Castro en septiembre de 2025, aprobado este año por el Congreso Nacional e incorporado al Presupuesto General de la República para 2026", aseguró.

No obstante, su afirmación es engañosa porque mezcla un dato correcto con otro incorrecto. El reajuste salarial al magisterio sí terminó formando parte del Presupuesto General de la República para 2026 y fue aprobado posteriormente por el Congreso Nacional, el 22 de abril del presente año. Sin embargo, la medida no fue presentada como un aumento específico para los docentes durante la aprobación del anteproyecto de presupuesto realizada por el Consejo de Ministros en septiembre de 2025, a la que hace referencia Casaña. En septiembre de 2025 se aprobó únicamente el anteproyecto general de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026. La incorporación del reajuste salarial ocurrió posteriormente, durante la reformulación presupuestaria aprobada por el Poder Ejecutivo en abril de 2026, cuando se definieron e incorporaron los montos del incremento salarial al magisterio antes de su ratificación por el Congreso Nacional. LA PRENSA Verifica consultó a Casaña sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Anteproyecto de 2025

El 12 de septiembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026, que posteriormente fue remitido al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. En esa etapa, el gobierno de Xiomara Castro no aprobó un aumento salarial específico para el magisterio correspondiente al año fiscal 2026. La decisión se limitó a la aprobación del proyecto general del presupuesto estatal, sin incorporar un reajuste docente como una medida definida dentro de ese proceso. La información disponible sobre la aprobación del proyecto no detalla la inclusión de un incremento salarial específico para los docentes durante la fase de análisis y aprobación en el Consejo de Ministros. En el sistema presupuestario hondureño, las asignaciones sectoriales —como educación y salud—, así como los ajustes salariales, pueden ser incorporados, modificados o precisados durante la discusión legislativa o en eventuales procesos de reformulación presupuestaria antes de la votación final en el pleno del Congreso Nacional. Joel Navarrete, dirigente magisterial, explicó que la aprobación de los montos no se concretó durante el último año de la administración de Xiomara Castro debido a la paralización del Poder Legislativo y a la falta de consensos entre las distintas bancadas. “El reajuste fue aprobado con el presupuesto en abril, ya publicado en La Gaceta con los montos que ellos establecieron”, comentó.

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