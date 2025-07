Consejeros del CNE sí pueden ser sancionados penalmente, aunque no haya consenso, pese a lo que dice Ramón Barrios

San Pedro Sula, Honduras

Ramón Barrios, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que ni Marlon Ochoa, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), ni los suplentes cometen delito penal mientras no exista consenso para atender convocatorias del órgano.

“Mientras no haya consenso y no se tomen las decisiones (en el CNE) de esa manera, no se incurre en ningún delito (Marlon Ochoa y consejeros suplentes ausentes)”, afirmó (desde el segundo 0:53).