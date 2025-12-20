Mauricio Rivera en esta entrevista calificó de “incoherente” a Nasralla en julio de 2024

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que muestra al diputado liberal Mauricio Rivera tildando de “incoherente” e “inestable” a Salvador Nasralla, candidato presidencial del mismo partido. El contenido es engañoso. Aunque muchos usuarios lo comparten como si fuera reciente, la grabación corresponde al 25 de julio de 2024. La declaración fue realizada por Rivera durante su participación en el programa Diferentes Tópicos, transmitido por el canal Choluvisión en esa fecha. "El diputado del partido liberal Mauricio Rivera dice que Salvador Nasralla es incoherente e inestable y no es liberal", dice literalmente la descripción de un tiktok, compartido más de 24,000 veces desde el 18 de diciembre.

Mauricio Rivera fue electo diputado al Congreso Nacional por el departamento de Choluteca en las elecciones generales de 2021, bajo la bandera del partido Libertad y Refundación (Libre), para el período 2022-2026. En el proceso interno de Libre celebrado durante las elecciones primarias de 2025, Rivera buscó la reelección como congresista. Sin embargo, no logró ser nominado como candidato para las elecciones generales de ese año. Poco después de conocerse los resultados, Rivera anunció su renuncia formal al Partido Libre. En un comunicado público, argumentó que sus principios y convicciones "ya no se encontraban dentro de la estructura del partido". Tras su salida, el congresista quedó sin afiliación partidaria, aunque comenzó a mostrar afinidad política con Salvador Nasralla de cara a las elecciones generales celebradas el domingo 30 de noviembre de 2025.

