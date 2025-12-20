Mauricio Rivera en esta entrevista calificó de “incoherente” a Nasralla en julio de 2024

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un video que muestra al diputado liberal Mauricio Rivera tildando de “incoherente” e “inestable” a Salvador Nasralla, candidato presidencial del mismo partido.
El contenido es engañoso. Aunque muchos usuarios lo comparten como si fuera reciente, la grabación corresponde al 25 de julio de 2024. La declaración fue realizada por Rivera durante su participación en el programa Diferentes Tópicos, transmitido por el canal Choluvisión en esa fecha.
"El diputado del partido liberal Mauricio Rivera dice que Salvador Nasralla es incoherente e inestable y no es liberal", dice literalmente la descripción de un tiktok, compartido más de 24,000 veces desde el 18 de diciembre.
Mauricio Rivera fue electo diputado al Congreso Nacional por el departamento de Choluteca en las elecciones generales de 2021, bajo la bandera del partido Libertad y Refundación (Libre), para el período 2022-2026.
En el proceso interno de Libre celebrado durante las elecciones primarias de 2025, Rivera buscó la reelección como congresista. Sin embargo, no logró ser nominado como candidato para las elecciones generales de ese año.
Poco después de conocerse los resultados, Rivera anunció su renuncia formal al Partido Libre. En un comunicado público, argumentó que sus principios y convicciones "ya no se encontraban dentro de la estructura del partido".
Tras su salida, el congresista quedó sin afiliación partidaria, aunque comenzó a mostrar afinidad política con Salvador Nasralla de cara a las elecciones generales celebradas el domingo 30 de noviembre de 2025.
Video de 2024
Una búsqueda inversa con fotogramas clave del video viral, utilizando la extensión de Google Chrome InVid We-Verify, llevó a una publicación de Facebook que data del 27 de julio de 2025, en la que Rivera expresa esas palabras sobre Nasralla.
La intervención de Rivera se dio durante su participación en el foro Diferentes Tópicos, transmitido por el canal Choluvisión el 25 de julio de 2024.
Rivera expresó (literalmente): "Nasralla está frito. Es muy incoherente, es muy inestable. Entonces, primero dice que Libre era lo máximo y después atacaba a los cachurecos. Luego fue designado presidencial y renunció, no hizo nada y no rindió cuentas de todos los millones que se le dieron. Mientras todos andan ahí trabajando, cachimbeándose en los pueblos, Salvador, en X-0, está grabando”.
Este ejercicio de verificación confirma que el video no corresponde al contexto actual y que las declaraciones de Mauricio Rivera fueron realizadas en una situación diferente a la de 2025, cuando aún formaba parte del partido Libre.
En conclusión, el contenido que circula en redes sociales durante 2025 no es actual. Las declaraciones de Rivera en las que califica de "incoherente" a Nasralla datan de 2024.