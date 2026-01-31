Elsa Oseguera revela supuesto mensaje de Salma Flores a Davis Flow

¡La expresentadora de televisión Elsa Oseguera volvió con todo! En su regreso a las transmisiones en vivo en la plataforma TikTok, la hondureña no se guardó nada al revelar supuestos mensajes entre su expareja Davis Flow y la tiktoker de Nicaragua, Salma Flores.
Elsa y Davis anunciaron su separación hace algunos meses, aunque según dijeron, seguían unidos en matrimonio, ya que no habrían realizado la solicitud de divorcio por asuntos indeterminados.
Pero, aún sin estar juntos, siguen dando de qué hablar. Por su parte, a Davis se le acusa de no "respetar" a Elsa. Así lo dijo Oseguera hace algunos meses, cuando grabó un video en donde aparecía llorando refiriéndose al tema personal.
Usuarios en redes sociales suponen que Salma Flores fue causante de la separación entre Elsa y Davis, ya que se le ha visto muy cercana al tiktoker y cantante en diversas ocasiones.
Flores asegura que solo son amigos, y que entre ellos existe una convivencia de confianza y respeto. Davis ha viajado múltiples veces a Nicaragua, para visitar a la joven y hasta crear contenido para sus redes sociales.
Sin embargo, nuevos detalles han salido a la luz, esta vez brindados por Elsa Oseguera. En su directo, leyó varios mensajes de una supuesta conversación entre Davis Flow y Salma.
"Amor, te quiero mucho. Me haces muy feliz, quiero que cuando vuelvas, sea para quedarte conmigo toda una vida. Llevo un nudo en la garganta, estoy enamorada de usted; me da miedo lo que estoy sintiendo. Desde ya lo extraño y lo deseo", leyó entre risas irónicas la popular hondureña, en un mensaje que supuestamente envió Salma a Davis.
Además, algo que llamó la atención fue que Elsa leyó ese mensaje en una batalla con el exnovio de Salma Flores, de nombre Junior Rodríguez, quien se mostró sorprendido y jocoso sobre el supuesto mensaje leído por la hondureña.
En una parte del en vivo, Oseguera le preguntó a Rodríguez si le habían sido infiel más de una vez, ante lo cual él dijo que sí. Después, la expresentadora le llamó "Juni", que causó la sorpresa de Junior porque no sabía como le había adivinado el sobrenombre. Los usuarios que estaban en la transmisión empezaron a decir que era un "ojo por ojo" con la creadora digital nicaraguense.
Hasta el momento ni Flores ni Davis se han referido a lo sucedido, pero la incursión de Elsa nuevamente en TikTok y su interacción con el ex de Salma ponen la situación al revés. Por otra parte, también surgió una teoría de que Elsa Oseguera y Davis Flow están juntos, esto porque en un directo del tiktoker se escuchó una voz "parecida" a la de la expresentadora de HCH, ¿suposición o realidad?