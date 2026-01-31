Elsa Oseguera revela supuesto mensaje de Salma Flores a Davis Flow

En una parte del en vivo, Oseguera le preguntó a Rodríguez si le habían sido infiel más de una vez, ante lo cual él dijo que sí. Después, la expresentadora le llamó "Juni", que causó la sorpresa de Junior porque no sabía como le había adivinado el sobrenombre. Los usuarios que estaban en la transmisión empezaron a decir que era un "ojo por ojo" con la creadora digital nicaraguense.