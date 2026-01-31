Comité Olímpico Hondureño desarrolla con éxito su Asamblea General

Tegucigalpa, Honduras.

Poniendo a Dios en el lugar que corresponde, así dio inicio el evento con la en acción de gratitud y dirección para el desarrollo de la sesión. Seguidamente se entonó el himno nacional de Honduras y en seguida el desarrollo y presentación de los planes y presupuestos.

Con la presencia de los delegados propietarios nombrados por las Federaciones Deportivas Nacionales. La sesión tuvo lugar en el salón del Comité Olímpico Hondureño, donde se reunieron y la alegría fue total de cada uno de los presentes.

Con alegría y buenas noticias, las autoridades del Comité Olímpico Hondureño derrollaron su Asamblea General 2026. Bajo la dirección del profesor Ubaldo Zavala, quién mantiene la presidencia de nuestra institución deportiva para el periodo 2025 hasta 2029.

En cuanto al desarrollo de los puntos contemplados en la agenda del día, los delegados se mostraron satisfechos con la grata noticia que pudo brindar Vinicio Valdez, Subcomisionado de CONDEPOR, quien confirmó un aumento en el presupuesto para beneficiar a cada una de las Federaciones Nacionales.

Durante la sesión, los delegados participaron haciendo preguntas, mismas que fueron contestadas por las autoridades. Luego los informes fueron aprobados de manera unánime y eso fue de mucha satisfacción para los presentes por el respaldo que se les da a las autoridades.

"La Asamblea se llevo de manera muy productiva. Creo que las Federaciones al habernos aprobado de manera unánime los informes de presidencia y tesorería, nos enaltecen. El trabajo que se hizo en el 2025 fue de bastante sacrificio en los Juegos Junior y en los Centroamericanos de Guatemala. Es un primer año beneficioso y creemos que se hizo un gran trabajo para el desarrollo deportivo", dijo Ubaldo Zavala, presidente del Comité Olímpico.

También destacó el nuevo presupuesto: "Es una grata noticia que el gobierno nos envió a través de dos grandes amigos y que vamos a ser financiados y eso nos tenía bien preocupados. Esta es una entidad apolitica y debemos estar en concordancia con cualquier gobierno, no somos de ideología, sino de deporte y este gobierno ha mostrado interés en ayudarnos. Nosotros nos estamos preparando adecuadamente para obtener las melladas Olímpicas que nosotros necesitamos".

Por su parte, Vinicio Valdez, presidente de la Federaciones de Taekwondo y Subcomisionado de CONDEPOR, aprovechó para enviar un mensaje de tranquilidad y respaldo a las diferentes Federaciones del país.

"Contento de ver a los presidentes en armonía y más contento por la noticia que se ha dado por parte del gobierno de la República y el Comisionado Gerardo Fajardo, donde hay un compromiso de un aumento formal para el Comité Olimpico. Esto favorece la preparación de la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También a la CONDEPAH de un presupuesto sustancial para apoyar a todas las Federaciones y como punto final el presupuesto para cada una de las Federaciones qué forma el deporte nacional".

Y agregó: "Conocemos muy bien todas las necesidades que tiene el deporte en general. No solo el federado, sino el de alto rendimiento y el rutinario qué se lleva en la Villa (Olímpica). Estamos claros cual es la ruta a seguir en estos cuatro años y poder superar ese sexto lugar que durante tantos años hemos estado ahí ubicados".