Video de enero de creador hondureño revive ranking sin respaldo que sitúa a la Policía como la más corrupta

"#1 Ranking de corrupción", dice literalmente el texto sobrepuesto de una entrada de TikTok, compartida más de 900 veces desde el 12 de octubre de 2026.

La secuencia tampoco es reciente. Fue publicada el 17 de enero en la cuenta de TikTok de Anthony Lemus, creador de contenido hondureño, quien radica en Estados Unidos.

Sin embargo, el contenido se sustenta en una clasificación difundida por una página que no constituye una fuente confiable y cuyos datos carecen de suficiente respaldo metodológico. Esta narrativa ya había sido desmentida por LA PRENSA Verifica en agosto de 2025.

San Pedro Sula, Honduras Circula en redes sociales un video en el que un individuo afirma que la Policía Nacional de Honduras es la más corrupta del mundo, basándose en una supuesta clasificación internacional sobre los niveles de corrupción policial en diferentes países.

La grabación muestra una clasificación denominada Top 15 Countries with the Most Corrupt Police Forces (Los 15 países con las fuerzas policiales más corruptas), en la que Honduras ocupa el primer lugar con una puntuación de 8.32.

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En el listado también aparecen Paraguay, con 8.08 puntos; Venezuela y Uganda, con 8.05 cada uno; y Guatemala, con 8.00. Las puntuaciones corresponden a una escala del 1 al 10 utilizada para medir la percepción ciudadana sobre la corrupción policial.

La clasificación fue difundida el 21 de julio de 2025 por Powerful Countries , una página de Facebook que se identifica como creador digital y comparte publicaciones relacionadas con países, mapas y geopolítica.

En su publicación, Powerful Countries atribuyó los resultados a un supuesto Índice de Percepción de la Corrupción Policial, elaborado a partir de respuestas de ciudadanos sobre la gravedad de la corrupción policial en sus respectivos países.

Para identificar el origen de la información, EH Verifica realizó una búsqueda en Google con el nombre del indicador y encontró una clasificación publicada en Index Mundi, un portal que recopila y presenta estadísticas de diferentes países.

Los resultados de Index Mundi coinciden con las puntuaciones difundidas por Powerful Countries. En el listado, Honduras aparece en la primera posición, seguida de Paraguay, Venezuela, Uganda y Guatemala.

Según la información disponible en Index Mundi, el indicador busca medir la percepción de los habitantes sobre la gravedad de la corrupción policial en sus países mediante una pregunta dirigida a los participantes de la encuesta.

La tabla muestra que Honduras obtuvo una puntuación promedio de 8.32 a partir de 644 respuestas. También presenta el número de participantes de otros países y un margen de error asociado a cada resultado.

Sin embargo, el portal no especifica la fecha exacta en que se recopilaron las respuestas ni proporciona información suficiente sobre la selección de los participantes para determinar si la muestra representa a la población de cada país.

Tampoco identifica a una institución académica u organismo internacional responsable de supervisar la encuesta o validar sus resultados como una clasificación mundial de corrupción policial.