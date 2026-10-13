Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este miércoles 14 de octubre

Zonas de Cortés y Santa Bárbara: En el sector de Los Naranjos, los trabajos están previstos de 8:30 am a 2:30 pm. Las zonas afectadas incluyen Bijao, Kelepa, Cedral, Las Vegas, barrio San Juan, Las Flores del Bijao, Los Laureles, Unión Suyapa, Nueva Esperanza, San José de los Andes, aldea Los Coquitos, Las Marías, El Sauce, El Novillo, Buenos Aires, El Cielito, La Quebradita, American Pacific (AMPAC), casco urbano de Las Vegas y el Centro Educacional Adventista (CEA). También se interrumpirá el suministro en El Mochito, El Ponciano, El Palmar, Buena Vista, El Aguaje, El Carreto, Góngora, El Águila, La Ruda, El Encinal y Los Aguajes.