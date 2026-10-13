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Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este miércoles 14 de octubre

La Enee detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 15:51 -
  • Josué Cárcamo
Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este miércoles 14 de octubre
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este miércoles 14 de octubre de 2026.

 Foto: Archivo La Prensa
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La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.

 Foto: Archivo La Prensa
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Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.

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La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.

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Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, según indica el comunicado.

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También se interrumpirá el suministro en El Mochito, El Ponciano, El Palmar, Buena Vista, El Aguaje, El Carreto, Góngora, El Águila, La Ruda, El Encinal y Los Aguajes.

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La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.

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La Lima, Cortés: El corte de energía está programado de 8:00 am a 4:00 pm y afectará el aeropuerto Ramón Villeda Morales, la base aérea Armando Escalón, las colonias Independencia, Planeta, Céleo González, Fesitranh #2, Palmeras, Cerrito Lindo, Villas Kitur, Ruiz, Sitraina, San Cristóbal, Jerusalén, San Fernando I y II etapa, 22 de Mayo, Paraíso y el sector de FAFER.
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San Pedro Sula: La interrupción del servicio eléctrico se realizará de 8:15 am a 4:15 pm en la residencial Costa Verde.
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Zonas de Cortés y Santa Bárbara: En el sector de Los Naranjos, los trabajos están previstos de 8:30 am a 2:30 pm. Las zonas afectadas incluyen Bijao, Kelepa, Cedral, Las Vegas, barrio San Juan, Las Flores del Bijao, Los Laureles, Unión Suyapa, Nueva Esperanza, San José de los Andes, aldea Los Coquitos, Las Marías, El Sauce, El Novillo, Buenos Aires, El Cielito, La Quebradita, American Pacific (AMPAC), casco urbano de Las Vegas y el Centro Educacional Adventista (CEA). También se interrumpirá el suministro en El Mochito, El Ponciano, El Palmar, Buena Vista, El Aguaje, El Carreto, Góngora, El Águila, La Ruda, El Encinal y Los Aguajes.
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