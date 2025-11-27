  1. Inicio
LA PRENSA Verifica lanza Chekeabot para resolver dudas electorales en tiempo real

El chatbot usa IA y normativa electoral para aclarar información dudosa y combatir desinformación antes de los comicios generales

  • 27 de noviembre de 2025 a las 10:55 -
  • Redacción
Chekeabot, el nuevo chatbot de LA PRENSA Verifica, responde en tiempo real preguntas sobre las elecciones generales y ayuda a la ciudadanía a distinguir información verificada y falsa.

 Foto: Emilio Flores/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
​​​​​​LA PRENSA Verifica lanzó oficialmente Chekeabot, un chatbot desarrollado con inteligencia artificial que responde en tiempo real las principales dudas de la ciudadanía sobre las elecciones generales del 30 de noviembre.

Aunque la herramienta había estado disponible de forma preliminar semanas atrás, su presentación pública llega en un momento clave: a solo días de que más de 6.4 millones de hondureños habilitados en el padrón estén convocados a ejercer el sufragio.

Chekeabot es una apuesta tecnológica de LA PRENSA Verifica para reducir los vacíos informativos que alimentan las narrativas falsas durante los procesos electorales.

Dentro del padrón electoral destaca un grupo de casi 700,000 hondureños considerados no votantes frecuentes, quienes suelen ser más susceptibles a contenidos engañosos que distorsionan reglas, requisitos y derechos establecidos en la Ley Electoral.

La herramienta está programada con una arquitectura normativa que combina información oficial, marco legal y datos verificados por el equipo de fact-checking de LA PRENSA.

El propósito es que cualquier ciudadano pueda obtener respuestas claras y confiables sobre tópicos que generan confusión en redes sociales. Entre las dudas más comunes circulan afirmaciones falsas como que los hondureños que no votan son multados, que se puede votar sin presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI) o que el votante está obligado a marcar en plancha las diputaciones. Ninguna de esas aseveraciones está respaldada por la legislación electoral vigente.

El equipo de LA PRENSA Verifica explica que Chekeabot fue diseñado para contrarrestar la desinformación que prolifera en periodos electorales, cuando los vacíos de información son aprovechados para manipular a los votantes e influir en la opinión pública.

Con respuestas accesibles y verificadas, el chatbot facilita la comprensión de temas como requisitos para votar, derechos del elector, funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y jornada de votación.

Chekeabot está disponible en el sitio web de LA PRENSA a través de un widget con un botón dedicado. También puede encontrarse en la sección de LA PRENSA Verifica dentro del artículo que formaliza su lanzamiento.

Con esta herramienta, LA PRENSA Verifica reafirma su compromiso con la transparencia, la verificación y el acceso a información confiable en el proceso electoral.

Para consultar en tiempo real a Chekeabot, dar click aquí

  • Fuentes
  • Información de LA PRENSA Verifica
