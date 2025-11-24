Guía de buscadores para verificar desinformación electoral en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los buscadores son el punto de partida de todas las verificaciones. Antes de usar herramientas más complejas, en LA PRENSA Verifica y EH Verifica comenzamos con una búsqueda en la web para ver qué se ha dicho, quién lo dijo primero y qué antecedentes existen.

El buscador más utilizado sigue siendo Google, pero no es el único. Además de las búsquedas normales, conviene aprender a usar filtros por fecha, tipo de archivo y país, así como operadores de búsqueda avanzada.

Herramientas como I Search From permiten simular búsquedas desde otras ubicaciones, útil cuando queremos saber qué ve una persona en otro lugar.

Entre los recursos que más usamos se encuentran:

Google

Fact Check Tools de Google

Yandex

Bing

Baidu

Búsqueda avanzada de X (ex Twitter)

I Search From

Intelligence X

Búsqueda booleana en LinkedIn