Guía de buscadores para verificar desinformación electoral en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los buscadores son el punto de partida de todas las verificaciones. Antes de usar herramientas más complejas, en LA PRENSA Verifica y EH Verifica comenzamos con una búsqueda en la web para ver qué se ha dicho, quién lo dijo primero y qué antecedentes existen.
El buscador más utilizado sigue siendo Google, pero no es el único. Además de las búsquedas normales, conviene aprender a usar filtros por fecha, tipo de archivo y país, así como operadores de búsqueda avanzada.
Herramientas como I Search From permiten simular búsquedas desde otras ubicaciones, útil cuando queremos saber qué ve una persona en otro lugar.
Entre los recursos que más usamos se encuentran:
Fact Check Tools de Google
Yandex
Bing
Baidu
Búsqueda avanzada de X (ex Twitter)
I Search From
Intelligence X
Búsqueda booleana en LinkedIn
En Honduras, la Zona de Verificación de LA PRENSA y la Zona de Verificación de EL Heraldo y la funcionan como archivos abiertos.
Desde allí cualquier ciudadano puede buscar por palabras clave o nombres propios y revisar desmentidos anteriores relacionados con elecciones y seguridad.
Las redes sociales también tienen sus propios buscadores. La búsqueda avanzada de X ayuda a localizar tusits por fecha, cuenta, palabra o hashtag, mientras que la búsqueda booleana en LinkedIn sirve para encontrar información sobre empresas e instituciones.
Herramientas como Fact Check Tools facilitan localizar verificaciones publicadas por medios y organizaciones de fact-checking.
Intelligence X permite buscar por tipo de archivo o plataforma para encontrar documentos específicos. Esta guía forma parte de la caja de herramientas de verificación, que iremos actualizando ya la que podremos volver en cualquier momento para revisar todas las categorías.