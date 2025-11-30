Imagen alterada muestra a Xiomara Castro votando por Salvador Nasralla

San Pedro Sula, Honduras En grupos de WhatsApp circula una imagen de la presidenta Xiomara Castro sosteniendo una papeleta electoral supuestamente marcada a favor de Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal.

Sin embargo, esta imagen ha sido manipulada digitalmente. La fotografía original fue publicada por la cuenta oficial de la Secretaría de Prensa de la Presidencia y muestra a la mandataria votando por la candidata de su partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, durante las elecciones generales de 2025.

La imagen adulterada se difunde en WhatsApp sin ningún texto descriptivo, lo que ha generado confusión entre algunos ciudadanos.

Por otro lado, en su primer corte preliminar divulgado después de las 10:40 de la noche, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ubica a Nasry Asfura por encima de Salvador Nasralla y Rixi Moncada en la carrera presidencial.