La desinformación ha creado una confrontación entre el Gobierno de Honduras y Nayib Bukele

Las fechas no establecen el origen de cada bulo ni demuestran coordinación. Permiten observar cómo publicaciones cercanas en el tiempo ofrecen aparentes motivos, respuestas y consecuencias de una disputa sin acreditar ese intercambio.

LA PRENSA Verifica y EH Verifica desmintieron seis contenidos que involucraban al presidente de Honduras, Nasry Asfura; al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; y al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Su circulación quedó documentada entre el 4 y el 12 de octubre: nueve días en los que distintas falsedades alimentaron una misma narrativa de confrontación.

San Pedro Sula, Honduras Un presidente que acusa a su vecino de pagar turistas para desprestigiarlo. Un jefe del Congreso que pretende castigar los viajes al extranjero. Un mandatario salvadoreño que responde descalificando los hospitales hondureños. Ese enfrentamiento circuló en redes sociales, pero las declaraciones que lo sostienen fueron inventadas.

Desde el 4 de octubre circulaba una publicación que atribuía a Asfura la acusación de que Bukele pagaba a hondureños para vacacionar en El Salvador y dejar mal a su gobierno. El secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, negó que el mandatario hubiera pronunciado esas palabras.

La falsedad convertía una decisión turística en una operación política extranjera. Los viajeros aparecían como instrumentos de Bukele contra el Gobierno hondureño.

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Desde el 5 de octubre se difundía otra declaración inventada: Bukele supuestamente gobernaría Honduras si los hondureños lo elegían . No se encontraron registros que la respaldaran. Aunque no contenía un ataque directo, lo presentaba como una alternativa disponible frente a las autoridades locales.

Desde el 6 circulaba una supuesta declaración de Asfura que calificaba como “traidores a la patria” a quienes viajaran a El Salvador . Ordóñez también desmintió esa atribución.

Ambas publicaciones sobre Asfura lo retrataban agraviado por la preferencia turística: una inventaba sospechas contra Bukele; la otra, hostilidad hacia los ciudadanos.

Desde el 7 de octubre aparecía una supuesta respuesta de Bukele sobre infraestructura y hospitales . Le atribuía el reproche de que Honduras criticaba sus inversiones cuando no podía administrar sus centros hospitalarios. No se localizaron registros verificables de esas palabras.

El mensaje daba por existente una crítica hondureña y fabricaba la réplica salvadoreña. No está demostrado que respondiera a los otros bulos, pero podía reforzar la impresión de enfrentamiento.

Desde el 10 de octubre, una publicación atribuía a Zambrano la intención de eliminar el Feriado Morazánico porque los hondureños preferían El Salvador. Desde el 12, otra anunciaba un supuesto cobro de 250 dólares para viajar a ese país . Su equipo negó ambos anuncios.

La narrativa incorporaba así aparentes castigos legislativos. Al involucrar al presidente y al titular del Congreso, podía hacer parecer institucional una hostilidad construida con declaraciones falsas.