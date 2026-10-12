Tomás Zambrano no anunció un arancel de $250 para viajar a El Salvador

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, un supuesto anuncio sobre la presentación de una iniciativa para cobrar un arancel de salida de 250 dólares a los hondureños que viajen a El Salvador.
Sin embargo, es falso. No se encontraron registros públicos que respalden que el titular del Poder Legislativo haya anunciado una propuesta de este tipo. Además, el equipo de Comunicaciones de Zambrano negó a LA PRENSA Verifica que el diputado haya realizado ese anuncio.
"TOMÁS ZAMBRANO PRESENTARÁ UN PROYECTO DE LEY PARA COBRAR 250 DÓLARES POR UN PERMISO A TODO CIUDADANO HONDUREÑO QUE SALGA DE HONDURAS CON DESTINO A EL SALVADOR", dice literalmente el texto sobrepuesto de una entrada de TikTok, compartida decenas de veces desde el 12 de octubre.
La afirmación se mueve en un contexto de alta movilización de hondureños hacia El Salvador durante el Feriado Morazánico 2026.
Según informó Ricardo Cucalón, director de Migración y Extranjería de El Salvador, más de 43,000 hondureños viajaron al país centroamericano.
No hay evidencia
Una búsqueda en Google con combinaciones de palabras clave como “Tomás Zambrano”, “250 dólares”, “arancel de salida”, “El Salvador” y “hondureños” no arrojó registros en medios de comunicación, conferencias de prensa ni documentos oficiales que atribuyan al funcionario el anuncio de esa propuesta.
La revisión también incluyó la página web del Congreso Nacional y sus cuentas oficiales en Facebook y X, canales en los que se difunde información sobre la actividad legislativa.
En estas plataformas, LA PRENSA Verifica no encontró registros de una iniciativa para cobrar un arancel de salida de 250 dólares a los hondureños que viajen a El Salvador.
Además, LA PRENSA Verifica revisó las cuentas oficiales de Zambrano en Facebook, X e Instagram. La búsqueda no localizó publicaciones, videos ni intervenciones en las que el presidente del Congreso Nacional haya realizado el anuncio que le atribuye la publicación viral.
A estas verificaciones se suma la consulta directa al equipo de Zambrano, que negó a LA PRENSA Verifica que el funcionario haya hecho ese anuncio y descartó que tenga intención de presentar una iniciativa de ese tipo ante el Congreso Nacional.
“Es falso”, aclaró su equipo.
Por tanto, no existe evidencia pública que respalde que Tomás Zambrano haya anunciado una propuesta para cobrar 250 dólares como arancel de salida a los hondureños que viajen a El Salvador.