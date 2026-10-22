Cinco cuentas concentran casi la mitad de los bulos difundidos por perfiles reincidentes

La reincidencia en la difusión de desinformación en Honduras entre enero y agosto de 2026 no se distribuyó de manera uniforme.

El análisis de EH Verifica y LA PRENSA Verifica revela una concentración en tres niveles: un grupo reducido de cuentas acumuló una parte sustancial de los registros, Facebook dominó ampliamente entre las plataformas y las citas falsas sobresalieron como principal tipología.

En total, 34 cuentas aparecieron al menos dos veces vinculadas con contenidos falsos o engañosos y acumularon 151 registros. Sin embargo, solo cinco perfiles —el 14.7% de las cuentas reincidentes identificadas— concentraron 69 registros, equivalentes al 45.7% del total.

La diferencia muestra que la recurrencia no consistió únicamente en que determinados perfiles reaparecieran, sino en que algunos lo hicieron con una frecuencia considerablemente mayor.

NoticiasDigitalhn representa el caso más marcado: acumuló 26 registros (17.2%), más del doble que Señor Ortografia y Libertad Digital, con 12 cada una. Espacio Democrático HN registró 10 y Saúl López Gómez, nueve.

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En contraste, 16 cuentas —casi la mitad de los perfiles analizados— tuvieron únicamente dos registros cada una.

La distribución dibuja así distintos niveles dentro del mismo universo: una base amplia de cuentas con repetición limitada y un grupo mucho menor con mayor frecuencia. Los datos permiten identificar esa asimetría, aunque no explican por sí solos si responde a diferencias en actividad, capacidad de publicación, audiencias u otros factores.

Para Javier Franco, experto en desinformación, la reincidencia permite identificar un fenómeno que trasciende la publicación aislada de información falsa.

“La reincidencia revela que la desinformación ha dejado de ser, en determinados espacios digitales, un fenómeno ocasional para convertirse en una práctica sostenida. Cuando se mezclan hechos verdaderos con contenidos falsos, se dificulta distinguir entre información y manipulación”, explicó.

La concentración aumenta al observar las plataformas. Facebook reunió 136 de los 151 registros, el 90.1%; X contabilizó ocho y TikTok, siete. Mientras cinco cuentas concentraron casi la mitad del universo analizado, una sola plataforma reunió nueve de cada diez registros.

Ese predominio sitúa a Facebook en el centro del patrón observado, pero no implica necesariamente mayor impacto. La base contabiliza registros de desinformación y no establece cuántas personas estuvieron expuestas a ellos, cuánto circularon posteriormente ni qué nivel de interacción alcanzaron.

Edwin Ordóñez, docente de Periodismo Digital de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), advirtió sobre los posibles efectos de la exposición repetida a publicaciones desinformativas en redes sociales.

“Las personas ven abarrotadas las redes con desinformación, entonces, cuando lo ven de manera repetitiva, creen que es cierto”, señaló.