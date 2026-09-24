  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Explicativo

Bulos de pseudomedios superaron 2.5 millones de visualizaciones en TikTok y X

Seis publicaciones en X concentraron casi el 80% de las visualizaciones registradas en ambas plataformas. El análisis también identificó 16,229 compartidos en Facebook

Bulos de pseudomedios superaron 2.5 millones de visualizaciones en TikTok y X

La desinformación tuvo una exposición millonaria: 21 bulos difundidos por pseudomedios acumularon más de 2.5 millones de visualizaciones en X y TikTok.

Tegucigalpa, Honduras
Seis publicaciones bastaron para superar los dos millones de visualizaciones. Circularon en X y formaban parte de los 142 bulos difundidos por pseudomedios de comunicación que LA PRENSA Verifica y EH Verifica identificaron entre enero y julio de 2026.

Representan apenas el 4.2% de los casos analizados, pero acumularon 2,052,703 vistas.

Otras 15 publicaciones, detectadas en TikTok, sumaron 529,346 visualizaciones. En conjunto, los 21 contenidos de ambas plataformas alcanzaron un total de 2,582,049 visualizaciones.

Casi ocho de cada diez se concentraron en los seis registros de X, una relación que cambia la lectura del fenómeno: donde se detectaron menos bulos fue donde se contabilizaron más vistas.

La investigación había documentado otras dos dimensiones. La primera entrega, del 11 de septiembre, estableció que páginas y cuentas con apariencia de medios difundieron 142 de los 393 bulos desmentidos durante esos siete meses: el 36.1%.

La segunda, del 18 de septiembre, encontró que cinco pseudomedios concentraron 62 de esos contenidos y que 89 correspondían a cuentas identificadas más de una vez. El tercer hallazgo muestra que la exposición no se repartió en la misma proporción que las publicaciones.

Minoría reunió mayoría

Facebook dominó el registro por cantidad: allí circularon 121 de los 142 bulos atribuidos a pseudomedios, el 85.2%. TikTok reunió 15, el 10.6%, y X, seis, el 4.2%.

Las métricas disponibles muestran otra distribución. Las publicaciones de Facebook acumularon al menos 16,229 compartidos. En TikTok se registraron 529,346 visualizaciones y en X, 2,052,703.

Son indicadores distintos: los compartidos describen una acción de difusión; las visualizaciones, las veces que las plataformas contabilizaron la exposición de una publicación. Por eso no se suman para construir una cifra única de alcance.

Entre las dos plataformas con datos de visualizaciones, X concentró el 79.5% de las vistas registradas con solo seis publicaciones. En promedio, cada una obtuvo unas 342,000 visualizaciones, frente a unas 35,000 por publicación en TikTok: casi diez veces más.

Ese promedio describe el conjunto de cada plataforma; no significa que los seis casos de X hayan rendido por igual.

Tampoco significa que X sea, en general, la plataforma donde más se ve desinformación en Honduras. El análisis comprende únicamente las publicaciones de pseudomedios identificadas en las verificaciones del período.

Para Facebook se dispone de compartidos, pero no de una cifra de visualizaciones comparable con la de TikTok y X.

Lo que muestran los videos

Las verificaciones del mismo período muestran recursos audiovisuales utilizados para presentar falsedades con apariencia de prueba.

Tras la visita de Nasry Asfura a isla Conejo en julio, un video le atribuyó un mensaje dirigido al presidente salvadoreño Nayib Bukele. La imagen procedía de una entrevista auténtica, pero el audio había sido sustituido por otro generado con inteligencia artificial.

La fuerza de la pieza estaba en esa combinación: el espectador veía al mandatario real mientras escuchaba palabras que no había pronunciado.

Otro video simuló un ataque de helicópteros militares salvadoreños contra el islote. LA PRENSA Verifica constató que la escena había sido fabricada digitalmente.

Ambas verificaciones ilustran vías diferentes para construir una supuesta evidencia audiovisual: alterar una grabación existente o fabricar el hecho que se pretende mostrar.

Esos ejemplos pertenecen al período investigado. La cifra de 2,582,049 describe publicaciones con bulos en ambas plataformas; atribuirla por completo a videos excedería lo que permiten los datos.

Visualizaciones no son personas

Una visualización tampoco equivale necesariamente a una persona. El dato no revela cuántos espectadores creyeron el bulo, lo rechazaron o pasaron de largo.

La investigación documenta difusión identificada, no la autoría original de cada falsedad. Los pseudomedios pudieron crear un contenido o replicar uno ajeno; en ambos casos, su publicación quedó registrada entre las verificaciones de LA PRENSA Verifica y EH Verifica.

La secuencia de hallazgos cierra así: los pseudomedios difundieron más de un tercio de los bulos analizados; cinco cuentas concentraron casi la mitad de esos casos; y seis publicaciones en X reunieron cerca de ocho de cada diez visualizaciones registradas entre X y TikTok.

La desinformación se concentró tanto en quienes la difundieron repetidamente como en una pequeña fracción de publicaciones que obtuvo la mayor exposición medible.

  • Fuentes
  • Información de LA PRENSA Verifica
    Monitoreo de LA PRENSA Verifica
Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Carlos Girón
Carlos Girón
carlos.giron@elheraldo.hn

Editor de LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Primer periodista de Centroamérica y el Caribe especializado en desinformación, verificación digital y fact-checking político. Docente en la UJCV.

Ver más
José Quezada
José Quezada
jose.quezada@elheraldo.hn

Coeditor en LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Principalmente hace fact-checking político, pero también desmiente bulos, trata y visualiza datos. Licenciado en Periodismo por la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias