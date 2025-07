Es falso que el periodista Fernando Berríos haya sido asesinado

Tras el monitoreo regular en redes sociales, LA PRENSA Verifica detectó las publicaciones falsas la tarde de este sábado 5 de julio. Las imágenes y mensajes se difundieron principalmente desde cuentas anónimas o páginas sin trayectoria informativa.

Una búsqueda con palabras clave “muerte + Fernando + Berrios + HCH” no arrojó ninguna publicación que haya informado sobre la supuesta muerte del periodista.

Al revisar las cuentas oficiales, sitio web y redes sociales , de la Policía Nacional de Honduras tampoco se encontraron reportes que informaran el presunto asesinato de Berrios.

LA PRENSA Verifica contactó directamente a Fernando Berrios, quien aseguró: "Lamento que personas, en su afán de ganar seguidores y likes, jueguen con temas tan sensibles como la vida a través de las redes sociales. El daño emocional es muy grande, no solo para mi sino también para mis hijos, mis padres y mi familia".

"Yo estoy bien, no he visitado El Salvador, no he sufrido ningún atentado ni mi vida ha estado en peligro. A las personas que juegan con estos temas solo les puedo decir: Sean más temerosos de Dios, el mal que se desea puede revertirse".

Fuentes cercanas al comunicador, incluyendo colegas de su actual centro de trabajo, confirmaron que, al 5 de julio, han tenido comunicación directa con él y que se encuentra bien.