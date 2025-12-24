Impacta con noticia tras asesinato de Mario Pineida: "No quiero saber nada..."

Asimismo, no dejó de lado el mal momento que vivió en la última temporada: "En lo personal, sabemos todas las dificultades que tuve para rendir. Fue un año negativo para mí. Y en cuanto a lo grupal no estuvimos a la altura de las expectativas, que eran muy altas. Hay que intentar conciliar, vivimos tiempos difíciles. No son buenos tiempos para la institución".