Impacta con noticia tras asesinato de Mario Pineida: "No quiero saber nada..."

El asesinato de Mario Pineida ha generado conmoción en el mundo del fútbol. La dura noticia dejó impactado a muchos y sus compañeros de equipo no fueron la excepción.
Y es que, la tragedia también llegó a repercusiones en sus compañeros de equipo y uno estaría tomando una drástica decisión tras lo sucedido el pasado 17 de diciembre con Pineida.
Carlos Pineida fue asesinado a disparos a plena luz del día, en una concurrida zona de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, epicentro de una crisis de violencia criminal sin precedentes que vive el país andino por parte del crimen organizado.
'El Pitbull' Pineida, de 33 años, había iniciado su carrera futbolística en el Independiente del Valle y también había vestido las camisetas del Fluminense brasileño y de los ecuatorianos El Nacional y Barcelona, este último en varios periodos y en el que militaba actualmente.
El asesinato de Pineida es el más reciente de una serie de atentados contra jugadores en Ecuador, donde las bandas del crimen organizado también han expandido sus tentáculos hasta las apuestas deportivas.
Días después de lo que pasó, Felipe Caicedo, delantero y excompañero de Pineida puso en duda este martes la continuidad de su carrera tras el asesinato, el pasado miércoles, de su colega.
"Lo más probable es que me retire. No tengo pensado en continuar, lo de Mario (Pineida) me ha golpeado bastante y no quiero saber nada del fútbol", dijo a periodistas Caicedo, quien el 5 de septiembre pasado cumplió 37 años.
Caicedo, quien jugó en Europa, reiteró que no continuará en el equipo y recalca: "Soy de momentos, cuando decidí venir fue con el corazón más que con la cabeza. Si pensaba con la cabeza igual no venía", dijo el delantero.
"No me voy a quedar en Barcelona, pero tampoco he hablado con nadie. La situación es rara, las personas deben dar un paso adelante. Como hincha y socio, necesito respuestas. La gente necesita respuestas", detalló.
"Hay que pensar en el bien de Barcelona y existen muchos intereses de por medio. La gente que tiene poder debe ayudar a la institución", expresó.
Asimismo, no dejó de lado el mal momento que vivió en la última temporada: "En lo personal, sabemos todas las dificultades que tuve para rendir. Fue un año negativo para mí. Y en cuanto a lo grupal no estuvimos a la altura de las expectativas, que eran muy altas. Hay que intentar conciliar, vivimos tiempos difíciles. No son buenos tiempos para la institución".
Caicedo, quien fue habitual en la selección absoluta y es uno de sus goleadores, se vinculó con Barcelona a comienzos de 2025, pero desde entonces solo ha jugado veinte partidos y anotó tres goles.
Antes de culminar la temporada, el exjugador del Manchester City, el Sporting portugués, los españoles Málaga y Levante y los italianos Lazio e Inter, insinuó su deseo de continuar como jugador de Barcelona o convertirse en directivo.
Pineida, ex jugador de la selección nacional y que militaba en el Barcelona Sporting Club de la primera división, murió la víspera en un ataque armado en el que también falleció una mujer y otra resultó herida, según confirmó la policía.
La Policía Nacional investiga el crimen, que parece estar relacionado con amenazas previas y disputas por actividades económicas informales: "Lo mataron por si acaso".
Mario Pineida fue asesinado el pasado miércoles 17 de diciembre de 2025 dejando a todo el fútbol y sociedad ecuatorianos consternados por tan lamentable hecho.
El crimen se suma a una serie de ataques armados contra jugadores del fútbol profesional ecuatoriano registrados en lo que va de año. Entre ellos figura el asesinato, el 19 de septiembre, del mediocampista Jonathan 'Speedy' González, del club 22 de Julio, ocurrido en la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia, donde disputaba la segunda categoría.