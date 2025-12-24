JOH revela cómo conoció a P Diddy: "¿Eres el nuevo?"

Durante su estadía en el Metropolitan Detention Center de Nueva York, Estados Unidos, donde esperó su sentencia el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por tres cargos de narcotráfico, compartió prisión con reos de alto perfil, como Sam Bankman-Fried, considerado el "rey de las criptomonedas", el rapero 69x9ine o Sean "P Diddy" Combs, rapero y productor discográfico.
El expresidente Hernández, liberado tras recibir un indulto del presidente estadounidense, Donald Trump, estuvo como invitado en el podcast de Patrick Bet-David (PBD Podcast), con casi tres millones de suscriptores en YouTube. Allí, Hernández, quien aún no informa si tratará de regresar al país, se refirió a múltiples tópicos que van desde su liberación hasta las causas de su aprehensión en 2022, días después de dejar su cargo como mandatario.
La esposa de Juan Orlando, Ana García, informó que el 1 de diciembre el expresidente "volvió a ser un hombre libre", en un día que "jamás" olvidarán, y agradeció a Trump por su "perdón presidencial", un extremo que confirmaron los registros actualizados de las autoridades penitenciarias estadounidenses.
Hernández fue condenado el 26 de junio de 2024, tras haber sido extraditado a Nueva York el 21 de abril de 2022, tres meses después de dejar la Presidencia de Honduras tras dos mandatos consecutivos. Su segunda reelección fue ampliamente cuestionada como fraudulenta, pues la Constitución hondureña no la permite.
Trump justificó el indulto asegurando que el Gobierno del ahora expresidente Joe Biden "tendió una trampa" a Hernández, quien en una carta dirigida al mandatario estadounidense, entre elogios, recordó la colaboración bilateral de ambos países durante su primer mandato.
Antes de ser jefe de Estado de Honduras, Hernández, de 57 años, fue presidente del Parlamento, en el periodo 2010-2014. En noviembre de 2013 ganó las elecciones con la bandera del Partido Nacional entre denuncias de presunto fraude por parte de la oposición. Para las elecciones de 2017, Hernández buscó la reelección, amparado en una interpretación de magistrados de la Corte Suprema que desconoció la Constitución, la cual prohíbe la reelección presidencial bajo cualquier modalidad.
Sobre cómo conoció a P Diddy, sentenciado por delitos sexuales, Hernández declaró en el podcast a la pregunta del entrevistador sobre cómo lo conoció: "Estábamos entrando al ascensor saliendo del departamento legal de la prisión. No lo conocía en absoluto. Le pregunté: '¿Eres el nuevo?' y me dijo 'sí'".
Hernández contó que P Diddy le preguntó por qué lo aconsejaba y este respondió: "Tienes que mantener tu mente ocupada Tienes que hacer ejercicio todos los días. Si te gusta la música, tienes que hacer eso. Si vas a pelear tu caso, habla de eso con tus abogados. Mantente ocupado porque esto podría volverte loco".
El exmandatario hondureño contó, además, que luego hubo una discusión que involucró a P Diddy y cómo intercedió: "Les dije, tómense su tiempo. No peleen por eso. Yo estaba tratando de parar la posible pelea". "Él fue muy respetuoso conmigo. Hubo una vez en que vi un plato sucio y lo lavé. Él se acercó a mí y me agradeció por lavar su plato. Le dije que no sabía que era de él. Él cuestionó que cómo un presidente estaba lavando un plato y le contesté que puedo lavar el piso, que me criaron así y que no me importan esas cosas".
Otros excompañeros como Sam Bankman-Fried se han referido a Hernández como un "hombre inocente" en la cárcel y "tranquilo". El rapero 69x9ine dijo que era un hombre "callado que siempre estaba trabajando en su caso, leyendo y revisando". El 26 de junio de 2024 recibió la condena de 45 años, siendo el primer expresidente de Honduras sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos, donde también cumple cadena perpetua uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio 'Tony' Hernández, por narcotráfico.