Video usado por Jack Uriarte saca de contexto declaraciones de Nasralla sobre matrimonio igualitario

San Pedro Sula, Honduras
El diputado suplente del Partido Nacional, Jack Uriarte, aseguró recientemente que Salvador Nasralla —candidato presidencial por el Partido Liberal— tiene como objetivo aprobar el matrimonio igualitario si llega al poder.
Uriarte utilizó como sustento de su afirmación un video antiguo en el que Nasralla expresa su opinión sobre este tema. Sin embargo, el material audiovisual, que circula nuevamente en redes sociales, no corresponde a una declaración reciente ni está vinculado a su actual campaña política.
“Salvador Nasralla quiere ser presidente y aprobar el matrimonio del mismo S3x0”, dice literalmente la entrada de TikTok, visualizada más de 107,000 veces desde el 16 de noviembre de 2025.
Jack Uriarte, actual diputado suplente del Partido Nacional, busca repetir en el mismo cargo en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025.
Por su parte, Salvador Nasralla competirá como candidato presidencial por el Partido Liberal. En esta contienda, también figuran Rixi Moncada por el Partido Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, por el Partido Nacional; Nelson Ávila, por el Partido Innovación y Unidad (Pinu); y Mario “Chano” Rivera, por el Partido Democracia Cristiana (DC).
Video antiguo
Una búsqueda inversa con fotogramas clave del video viral, realizada mediante la extensión de Google Chrome InVid WeVerify, llevó a una publicación de Facebook del 7 de marzo de 2017, en la que aparece el mismo fragmento compartido por el diputado Jack Uriarte.
En la secuencia, Salvador Nasralla declara textualmente:
“(...) Si el Congreso de la República que se va a elegir en noviembre y que va a estar integrado por una muestra bastante heterogénea de las voluntades y de los pensamientos del país, decide que se debe permitir el matrimonio gay, si lo decide el Congreso de la República, pues yo tengo que aceptar”.
Este hallazgo confirma que el video no es actual y que Nasralla no ha propuesto aprobar el matrimonio igualitario en caso de ganar la presidencia en 2025.
LA PRENSA Verifica ha desmentido anteriormente otras narrativas amplificadas por el diputado Jack Uriarte.
En conclusión, Salvador Nasralla no ha propuesto aprobar el matrimonio igualitario como parte de su agenda presidencial para 2025. El video utilizado como “prueba” fue grabado en 2017 y está descontextualizado.