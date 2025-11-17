Video usado por Jack Uriarte saca de contexto declaraciones de Nasralla sobre matrimonio igualitario

San Pedro Sula, Honduras

El diputado suplente del Partido Nacional, Jack Uriarte, aseguró recientemente que Salvador Nasralla —candidato presidencial por el Partido Liberal— tiene como objetivo aprobar el matrimonio igualitario si llega al poder. Uriarte utilizó como sustento de su afirmación un video antiguo en el que Nasralla expresa su opinión sobre este tema. Sin embargo, el material audiovisual, que circula nuevamente en redes sociales, no corresponde a una declaración reciente ni está vinculado a su actual campaña política. “Salvador Nasralla quiere ser presidente y aprobar el matrimonio del mismo S3x0”, dice literalmente la entrada de TikTok, visualizada más de 107,000 veces desde el 16 de noviembre de 2025.

Jack Uriarte, actual diputado suplente del Partido Nacional, busca repetir en el mismo cargo en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025. Por su parte, Salvador Nasralla competirá como candidato presidencial por el Partido Liberal. En esta contienda, también figuran Rixi Moncada por el Partido Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, por el Partido Nacional; Nelson Ávila, por el Partido Innovación y Unidad (Pinu); y Mario "Chano" Rivera, por el Partido Democracia Cristiana (DC).

Video antiguo