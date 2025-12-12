  1. Inicio
Video en el que Marlon Ochoa anuncia a Nasralla como ganador de las elecciones fue hecho con IA

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

El clip fue hecho con inteligencia artificial a partir de un arte gráfico publicado recientemente en las redes sociales de El Heraldo

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 18:09 -
  • Paola Ávila
Marlon Ochoa es consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), representante del partido Libre.

 Imagen: Redes sociales

San Pedro Sula, Honduras
Una publicación en redes sociales muestra un video del consejero Marlon Ochoa, del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmando que el ganador de las elecciones generales es el candidato liberal, Salvador Nasralla.

Sin embargo, el video es falso. Fue creado con inteligencia artificial a partir de un arte gráfico publicado por El Heraldo para informar sobre la denuncia de irregularidades en el software de transmisión que hizo Ochoa el 7 de diciembre de 2025.

“Lamento decirlo pero el ganador es Salvador Nasralla y será el próximo presidente”, dice literalmente el video de Ochoa de diez segundos de duración en TikTok compartido desde el 9 de diciembre de 2025, que cuenta con más de 46,300 visualizaciones.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 12 de diciembre de 2025.

 (Imagen: TikTok)

Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha hecho denuncias públicas tanto antes como después de las elecciones generales de 2025 en relación al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

En julio de 2025 Ochoa rechazó la implementación de un TREP con intromisiones humanas o posibles manipulaciones, criticando que modelos usados en elecciones pasadas fueron empleados para cometer fraude electoral. Durante un simulacro del TREP en noviembre, Ochoa dijo que este había “fracasado” por fallas técnicas en la transmisión de actas, indicando que los problemas evidencian una posible conspiración contra el proceso electoral.

Tras el desarrollo de las elecciones generales, denunció supuestas modificaciones no autorizadas al software del TREP e inconsistencias graves en la divulgación.

Es un deepfake

Un análisis humano y técnico detectó varios indicios del uso de la inteligencia artificial para la creación del contenido.

En primer lugar, la voz no contiene el timbre natural de Ochoa, según una comparación con otras intervenciones. También, carece de buena dicción, es decir, no respeta las tildes y existe repetición de palabras.

El movimiento de la boca no está coordinado con las palabras emitidas y las arrugas de la cara permanecen sin cambiar durante toda su expresión.

También, las letras sobrepuestas en el video cambian abruptamente, fusionando las letras entre sí.

LA PRENSA Verifica examinó el contenido con la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, especializada en detección de IA en audios, y arrojó un puntaje de 1/100, que según su escala, indica una alta probabilidad de ser creado digitalmente.

Captura de pantalla a los resultados de Hiya Deepfake Voice Dectector sobre el análisis del video.

(Imagen: Hiya)

Además, Hive Moderation indicó un del 99.9% de probabilidad de que se trate de un deepfake.

Captura de pantalla a los resultados de Hive Moderation sobre el análisis del video.

(Imagen: Hive Moderation)

Sobre el arte

Al realizar una búsqueda inversa con el primer fotograma del video llevó a una publicación de El Heraldo en Facebook, hecha el 7 de diciembre de 2025, en la que aparece el mismo arte.

El post coloca en el arte: “El software de la transmisión fue modificado; alguien tuvo acceso al sistema”: denuncia Ochoa. Esta misma frase es la que se puede visualizar al inicio del video fabricado.

En conclusión, el video de Marlon Ochoa en el que afirma que Salvador Nasralla ganó las elecciones es hecho con inteligencia artificial.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Paola Ávila
Paola Ávila
redaccion@laprensa.hn

Periodista de verificación de datos y enfocada en temas de alfabetización mediática. Licenciada en Periodismo por el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).

Ver más
