Este video de asalto no fue grabado en Tegucigalpa, sino en Guatemala

“¡ASALTO A PLENA LUZ DEL DÍA EN TEGUCIGALPA! Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta presuntamente asaltan un vehículo en las calles de Tegucigalpa”, dice parte de la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 23 de octubre de 2026.

Sin embargo, es falso que el hecho ocurriera en Tegucigalpa. Una búsqueda en Google Lens de la secuencia permitió encontrar reportes de medios de comunicación guatemaltecos que informan que el incidente se registró en la colonia Quinta Samayoa, zona 7 de la ciudad de Guatemala, no en Honduras.

En las imágenes se observa a un hombre que porta un casco de motociclista y se acerca a un automóvil detenido en medio del tráfico. El individuo amenaza al conductor con un arma de fuego y realiza varias detonaciones.

San Pedro Sula, Honduras Circula en redes sociales un video que muestra un intento de asalto a mano armada durante el cual un individuo realiza varios disparos en una vía pública. Las descripciones de algunas publicaciones sitúan el hecho en Tegucigalpa, Honduras.

Una búsqueda en Google Lens utilizando uno de los fotogramas clave de la secuencia viral llevó a una publicación difundida en Facebook que identifica el lugar del incidente como la ciudad de Guatemala. El hecho ocurrió el 23 de octubre de 2026.

Para confirmar esta versión, una pesquisa con las palabras clave “Guatemala + asalto + disparos + hombres + motocicleta” llevó a una nota publicada por el medio de comunicación La Hora de Guatemala, que adjunta imágenes de la misma secuencia viral.

En la pieza periodística se detalla que el hecho se registró en la séptima avenida y novena calle de la zona 7, en la colonia Quinta Samayoa, en la Ciudad de Guatemala.

Según lo que recoge el artículo, un individuo con casco se aproximó a un automóvil Mazda negro y forcejeó con su conductor.

La publicación señala que el hombre realizó disparos al aire y contra el vehículo. La información también recoge declaraciones de Amílcar Montejo, funcionario de tránsito de Guatemala, sobre el incidente y la atención brindada a la víctima.

Además, el medio guatemalteco Publinews documentó el intento de asalto contra un automovilista en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

Por su parte, la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala informó , mediante una publicación en su cuenta de X, que se había registrado un intento de asalto contra un conductor en el mismo sector mencionado anteriormente.

La institución detalló que durante el incidente se realizaron disparos contra el automóvil y que no se reportaron personas heridas. Asimismo, indicó que el conductor presentó una crisis nerviosa y recibió atención de unidades de emergencia.

Esa información también fue recogida por los medios guatemaltecos Prensa Libre y Soy502 , que documentaron el mismo incidente.

Estos registros confirman que el intento de asalto documentado ocurrió en Guatemala y no en Honduras.

Por lo tanto, es falso que el video del intento de asalto con disparos haya sido grabado en Tegucigalpa. El hecho ocurrió el 23 de octubre de 2026 en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.