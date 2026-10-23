Melanie Jovanovic: cómo comenzar a crear contenido de belleza

Crear contenido sobre maquillaje, cuidado personal y tendencias de belleza no requiere necesariamente equipos profesionales ni una audiencia numerosa. Para quienes buscan comenzar en este sector, utilizar los recursos disponibles y desarrollar un estilo propio son algunas de las recomendaciones.<b>Melanie Jovanovic</b>, creadora de contenido de belleza y asesora de imagen, considera que uno de los principales obstáculos es esperar a tener todas las condiciones para publicar. Su consejo es comenzar y adquirir experiencia durante el proceso.<b>Crear contenido sin grandes inversiones</b>Para comenzar a compartir tutoriales de maquillaje, recomendaciones de productos o rutinas de belleza, la creadora sostiene que no es indispensable disponer de cámaras profesionales ni dominar todas las herramientas de edición.Su planteamiento consiste en aprovechar los dispositivos disponibles, experimentar con distintos formatos y mejorar progresivamente la presentación de los contenidos.