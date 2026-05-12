Usan imagen de una nota de EL HERALDO de 2020 para especular sobre los viajes de Asfura a EE UU en 2026

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una captura de pantalla de un artículo de EL HERALDO sobre el diagnóstico de reumatismo activo del presidente Nasry Asfura. Según la publicación difundida, ese padecimiento habría motivado viajes a Estados Unidos para recibir tratamiento médico. Aunque el contenido sí corresponde a una publicación de EL HERALDO, la imagen resulta engañosa porque omite contexto clave: la nota fue publicada en diciembre de 2020, cuando Asfura fungía como alcalde de la capital hondureña, no como presidente. La publicación difundida en redes sugiere que ese padecimiento explicaría sus viajes recientes a Estados Unidos pero, según la información oficial, Asfura ha viajado a ese país, en su condición de mandatario, por asuntos relacionados con la agenda de país. “El Presi Viaja al Extrangero por un Problema en sus rodillas. y el sistema de salud de honduras no puede tratarlo?”, dice literalmente la descripción de una entrada en Facebook publicada desde el 11 de mayo.

Antes de asumir la Presidencia y ya en el cargo, Asfura ha viajado al menos cinco veces a Estados Unidos por asuntos oficiales o vinculados con la agenda de país. Entre los motivos reportados figuran la búsqueda de inversión para Honduras, la firma de una coalición de países latinoamericanos contra el narcotráfico y reuniones con el presidente Donald Trump, entre otros temas.

No hay relación

La imagen de una nota de EL HERALDO usada en una publicación viral como supuesta prueba fue publicada el 22 de diciembre de 2020, bajo el título: “¿Qué es el reumatismo reactivo, enfermedad que aqueja al alcalde capitalino?”. El artículo informaba que Nasry Asfura, conocido popularmente como “Papi a la Orden”, había sido diagnosticado con reumatismo reactivo, una dolencia que afectó particularmente sus rodillas. Ese padecimiento suspendió, en ese momento, su agenda de trabajo, cuando Asfura se desempeñaba como alcalde de la capital hondureña. “El pasado 12 de diciembre el alcalde fue captado en silla de ruedas en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos”, señala la nota publicada en 2020.

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