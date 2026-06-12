Rolando Barahona no propuso sustituir estatua de Simón Bolívar en bulevar Los Próceres por una de un tigre en honor a Tomás Zambrano

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que el diputado de la bancada del Partido Liberal, Rolando Barahona, supuestamente propuso sustituir la estatua de Simón Bolívar en bulevar Los Próceres de Tegucigalpa por una de un tigre en honor al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Sin embargo, esta información es falsa. No existen registros en las cuentas oficiales del Congreso Nacional ni de Barahona que respalden la autenticidad de la supuesta iniciativa. “Y es que esta mañana el diputado del partido liberal de Honduras,Rolando Barahona ha dicho , vamos a eliminar la estatua de Simón Bolívar y vamos a poner una en referencia al mejor presidente del Congreso Nacional, pues nunca lo habíamos tenido ,cómo es el Diputado y presidente Tomás Zambrano,que sigue y seguirá siendo un tigre”, dice textualmente parte de la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 12 de junio de 2026.

Rolando Barahona es diputado propietario por el departamento de Comayagua, en el Congreso Nacional de Honduras, para el período 2026–2030. Dentro de la bancada liberal en 2026, Barahona forma parte de un bloque parlamentario que ha buscado posicionarse como fuerza de negociación en el Congreso, participando en acuerdos para abordar la agenda legislativa en materia de gobernabilidad y funcionamiento institucional. Entre algunas de sus propuestas recientes se encuentra dividir las funciones de investigación penal entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, crear un departamento forense independiente de ambas instituciones, además de incluir la materia de Educación Financiera en el sistema escolar. En la sesión legislativa del pasado 10 de junio de 2026, Barahona mostró un sticker de un tigre en su teléfono con el que relacionó al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Barahona elogió el liderazgo de Zambrano al afirmar que ha contribuido a poner orden en el Poder Legislativo y destacó que mantiene una relación de amistad con él.

Falsa propuesta

Una búsqueda en Google con las palabras clave "Rolando Barahona + propuesta + quitar + estatua Simón Bolívar + tigre + Tomás Zambrano " no arrojó resultados en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que hayan publicado la supuesta propuesta. Asimismo, en la página web del Congreso Nacional de Honduras y en sus cuentas oficiales en redes sociales ( Facebook y X ), donde se publican regularmente los proyectos de ley, decretos e iniciativas presentadas por los diputados durante cada sesión ordinaria, no existe ninguna publicación relacionada con una propuesta de este tipo. De igual forma, una revisión de las cuentas oficiales de Barahona en redes sociales ( Facebook , Instagram y X ) tampoco confirma una solicitud para sustituir el monumento.

Sobre la imagen

El posteo adjunta una imagen alterada con inteligencia artificial en la que se sustituye la estatua de Simón Bolívar en el bulevar Los Próceres por la figura de un tigre. Una búsqueda inversa realizada con Google Lens permitió rastrear el contenido hasta una nota publicada el 22 de diciembre de 2015 por el medio Radiohouse. En esa imagen aparece el monumento en honor al político venezolano y no el felino, lo que sugiere que el contenido fue manipulado mediante inteligencia artificial (IA). Para corroborar esto, la imagen fue analizada con la herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de contenido generado digitalmente, la cual arrojó un 93.1% de probabilidad de que la imagen haya sido fabricada con IA.