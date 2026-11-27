San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que obtener una licencia de conducir por primera vez en Honduras tendrá un costo de 5,000 lempiras debido a la propuesta de tercerización del servicio impulsada por la Secretaría de Seguridad. Las publicaciones comenzaron a circular en el contexto del debate sobre la contratación de una empresa privada para realizar los procedimientos administrativos relacionados con la emisión de licencias de conducir en el país. Sin embargo, LA PRENSA Verifica constató que la información es falsa. Las autoridades policiales confirmaron que las tarifas para obtener este documento se mantienen y que la propuesta de tercerización no establece un cobro de 5,000 lempiras. Además, el Congreso Nacional y la Secretaría de Seguridad llegaron a un acuerdo para mantener la emisión de los permisos de conducir en las 18 cabeceras departamentales del país. “La licencia por primera vez costaría 5,000 lempiras con la privatización de la emisión de licencias”, dice el texto sobrepuesto de una imagen en una publicación de Facebook, compartida más de 45 veces desde el 25 de noviembre de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El 10 de noviembre de 2026, el director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenín Morell, confirmó que las autoridades analizaban la posibilidad de contratar a una empresa privada para que se encargara de los procedimientos administrativos relacionados con la emisión de licencias de conducir. Según explicó el funcionario, la medida permitiría trasladar a unos 550 agentes policiales que actualmente desempeñan funciones administrativas a labores de seguridad ciudadana y control vial. Morell también señaló que la propuesta surgió ante las limitaciones de recursos y equipos que enfrenta la institución para atender la demanda de ciudadanos que necesitan obtener o renovar sus permisos de conducir. Una semana después, el 17 de noviembre, la Secretaría de Seguridad anunció que, a partir del 1 de diciembre de 2026, la emisión de licencias de conducir por primera vez se realizaría únicamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, mientras que las renovaciones continuarían con normalidad. La disposición formaba parte del proceso de modernización del sistema de emisión de licencias, que contemplaba la contratación de una empresa privada y la incorporación de herramientas tecnológicas. También se planteó el despliegue de brigadas móviles en cuatro regiones del país.



Falso cobro