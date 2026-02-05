El pastor Mario Banegas no afirmó que la historia de la Virgen es inventada

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que adjunta un arte gráfico en el que se asegura que el pastor Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), afirmó que la Virgen de Suyapa es una historia inventada.

Sin embargo, la afirmación es falsa. El pastor Banegas confirmó a LA PRENSA Verifica que no realizó esa declaración.

Además, tras una revisión en archivos periodísticos, plataformas digitales y fuentes oficiales, no existen registros en medios de comunicación ni pronunciamientos públicos que respalden la veracidad de la cita que se le atribuye.

“Reconocido pastor invita a Católicos a revisar la historia de la Virgen de Suyapa con el fin de que no se dejen engañar , ustedes deberán honrar a personas vivas como es la pronta venida de Juan Orlando Hernández”, dice literalmente parte de la entrada de una publicación en Threads que ha sido compartida desde el 4 de febrero de 2026.