El pastor Mario Banegas no afirmó que la historia de la Virgen es inventada

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que adjunta un arte gráfico en el que se asegura que el pastor Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), afirmó que la Virgen de Suyapa es una historia inventada.
Sin embargo, la afirmación es falsa. El pastor Banegas confirmó a LA PRENSA Verifica que no realizó esa declaración.
Además, tras una revisión en archivos periodísticos, plataformas digitales y fuentes oficiales, no existen registros en medios de comunicación ni pronunciamientos públicos que respalden la veracidad de la cita que se le atribuye.
“Reconocido pastor invita a Católicos a revisar la historia de la Virgen de Suyapa con el fin de que no se dejen engañar , ustedes deberán honrar a personas vivas como es la pronta venida de Juan Orlando Hernández”, dice literalmente parte de la entrada de una publicación en Threads que ha sido compartida desde el 4 de febrero de 2026.
La festividad de la Virgen de Suyapa es una de las celebraciones religiosas más importantes de Honduras. Cada 3 de febrero, miles de fieles católicos de distintas zonas del país llegan a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa, para participar en misas y actividades de devoción.
La fecha conmemora el hallazgo de la imagen en 1747, en el cerro El Piligüín. La Virgen de Suyapa fue declarada Patrona de Honduras por el papa Pío XI en 1925, y desde entonces el 3 de febrero se mantiene como una jornada de especial significado para la feligresía católica hondureña.
Cita falsa
Una búsqueda en Google con las palabras clave "Pastor Mario Banegas + historia inventada + Virgen de Suyapa" no encontró resultados en medios de comunicación o en otro tipo de fuentes que confirmen lo que verificamos.
Una pesquisa en las cuentas de redes sociales de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (Facebook) tampoco encontró esa cita atribuida a Banegas.
En comunicación con LA PRENSA Verifica, el pastor Mario Banegas confirmó que no realizó esa declaración: "Nunca me expresaría así de la Iglesia Católica, eso es falso".
Por lo tanto, la afirmación de que el pastor Mario Banegas dijo que la historia de la Virgen de Suyapa es inventada es falsa.