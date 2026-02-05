  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Bulos

Esta imagen de policías fallecidos en accidente en Lempira fue creada con IA

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

LA PRENSA Verifica confirma que una imagen viral atribuida a un accidente de tránsito en Lempira fue generada con inteligencia artificial y no corresponde a una escena real

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 18:20 -
  • Paola Ávila
Esta imagen de policías fallecidos en accidente en Lempira fue creada con IA

La entidad policial de Honduras está de luto tras el fallecimiento de cuatro oficiales en un accidente de tránsito, el 4 de febrero de 2026.

 Imagen: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un collage de fotografías que incluye una imagen que supuestamente muestra los cuerpos de tres hombres fallecidos en un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Lempira.

No obstante, la imagen fue generada mediante inteligencia artificial (IA), de acuerdo con un análisis visual y técnico realizado por LA PRENSA Verifica.

Asimismo, el contenido no coincide con los registros fotográficos divulgados de forma pública en notas y publicaciones periodísticas relacionadas con el percance vial.

“Tragedia en Lempira Honduras, Tras chocar una patrulla contra un Bus muere 4 Agentes Policiales”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, compartida desde el 4 de febrero de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 5 de febrero de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 5 de febrero de 2026.

 (Imagen: Facebook )

Un choque entre una patrulla policial y un autobús ocurrió en el municipio de Gracias, Lempira, y dejó como saldo cuatro agentes de la Policía Nacional fallecidos y siete más heridos, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con investigaciones preliminares, el accidente se habría producido por exceso de velocidad del autobús, cuando el conductor intentó realizar un rebase en una curva de la carretera.

El presidente Nasry Asfura lamentó “profundamente” la muerte de los agentes policiales y aseguró que los uniformados heridos están recibiendo atención médica inmediata en centros asistenciales de la zona.

Imagen de IA

Durante un análisis visual realizado por LA PRENSA Verifica, se detectaron múltiples inconsistencias que evidencian que la imagen viral del supuesto accidente policial fue fabricada mediante inteligencia artificial.

Una de las primeras anomalías es la disposición de los cuerpos: todos aparecen recostados de manera consecutiva, algo poco común en un siniestro de gran magnitud, donde lo usual es que estén dispersos.

Otra inconsistencia es la insignia que portan los supuestos agentes en el brazo izquierdo, la cual no corresponde al uniforme oficial de la Policía Nacional. Además, los chalecos antibalas en la imagen no llevan impreso el nombre completo de la institución, como lo establece el reglamento, que dicta que debe decir “Policía Nacional de Honduras”.

También llama la atención que la patrulla que aparece en la imagen tenga la numeración U-98, cuando el vehículo involucrado en el accidente real corresponde a la matrícula PN-1194, según las fotografías oficiales.

Un detalle adicional que levanta sospechas es la palabra “Policía”, que se observa de forma legible desde el frente, pese a que la patrulla aparece volcada.

En la imagen se aprecian tres hombres, sin embargo, los registros oficiales indican que hubo cuatro víctimas, dos de ellas mujeres: Yuri Benítez Mejía y Leydi Mariela Licona Cáceres, además de Isaías Gutiérrez Fúnez y José Henry Pérez Zaldívar.

Finalmente, el análisis con Hive Moderation, una herramienta especializada en la detección de contenido generado con inteligencia artificial, arrojó un 93.8 % de probabilidad de que la imagen haya sido creada artificialmente.

Captura de pantalla a los resultados de Hive Moderation sobre el análisis de la imagen.

Captura de pantalla a los resultados de Hive Moderation sobre el análisis de la imagen.

 (Imagen: Hive Moderation )

Una búsqueda inversa realizada por LA PRENSA Verifica confirmó que las otras tres fotografías del collage fueron difundidas por medios de comunicación confiables (1, 2, 3) y que ninguna de ellas contiene imágenes explícitas de los cuerpos de las víctimas.

En conclusión, la imagen que supuestamente muestra los cuerpos de tres hombres fallecidos en el accidente ocurrido en Gracias, Lempira, no corresponde a una escena real. Se trata de un contenido fabricado artificialmente.

  • Fuentes
  • Publicaciones en medios de comunicación (1, 2, 3)
    Hive Moderation
Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Paola Ávila
Paola Ávila
redaccion@laprensa.hn

Periodista de verificación de datos y enfocada en temas de alfabetización mediática. Licenciada en Periodismo por el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias