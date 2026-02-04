Este video proselitista de Johana Bermúdez no forma parte de los archivos desclasificados de Epstein

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que muestra un video de la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, como parte de los materiales filtrados del caso Epstein. En el video, se observa a una mujer bailando con un vestido azul. Sobre la imagen aparece el texto “A Punta Te en la 32”, lo que ha llevado a usuarios a especular sobre su contenido y origen. Sin embargo, la afirmación es falsa. LA PRENSA Verifica realizó una revisión exhaustiva en diversas plataformas, incluyendo la base pública de datos en internet y Jmail, un sitio especializado en recopilar información vinculada al caso Epstein. En ninguna de estas fuentes se encontró registro del video mencionado. “Se comienzan a filtrar videos de los archivos Epstein. Para reflexionar...”, dice textualmente en la descripción de una publicación de X, que ha sido visualizada más de 16,200 veces desde el 3 de febrero.

Johana Bermúdez inició su carrera política en 2018, cuando fue electa como diputada por el departamento de Francisco Morazán durante el segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2018-2022). No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Actualmente, cumple su tercer periodo consecutivo como legisladora, tras ser reelecta para el período 2022-2026. Por su parte, el caso Epstein involucra una red internacional de tráfico y abuso sexual de menores encabezada por el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, quien utilizó su poder económico y conexiones para encubrir estas actividades durante años. Aunque murió en prisión en 2019 por suicidio, el caso continúa generando repercusiones judiciales y mediáticas. En noviembre de 2025, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar los archivos del caso. Los documentos desclasificados incluyen más de tres millones de páginas, más de 2,000 videos y unas 180,000 imágenes, producto de las investigaciones penales realizadas entre 2006 y 2019.

No está en los archivos