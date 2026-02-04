  1. Inicio
La secretaria de Educación no anunció congelamiento salarial a los maestros por cuatro años

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

LA PRENSA Verifica comprobó que no existen registros oficiales ni mediáticos de la frase atribuida a la secretaria de Educación en un arte viral

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 17:25 -
  • Paola Ávila
Ivette Arely asumió el 27 de enero la titularidad de la Secretaría de Educación en el gobierno de Nasry Asfura.

 Imagen: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un arte que atribuye a Ivette Arely Argueta, secretaria de Educación, una supuesta declaración sobre negar aumentos salariales a los docentes durante cuatro años.

Sin embargo, es falso. LA PRENSA Verifica determinó que no existen registros oficiales ni declaraciones públicas en medios de comunicación que respalden esa cita atribuida a la funcionaria.

Además, el secretario de comunicaciones, José Augusto Argueta, confirmó que la declaración es falsa.

"CERO AUMENTOS DURANTE CUATRO AÑOS A LOS DOCENTES PORQUE NO HAY DINERO PARA ELLOS SOLO PARA MINISTROS Y DIPUTADOS", se lee literalmente en una publicación de Facebook que ha sido compartida desde el 3 de febrero.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 4 de febrero de 2026.

 (Imagen: Facebook )

Ivette Arely Argueta asumió el 27 de enero la titularidad de la Secretaría de Educación (Seduc) en el gobierno de Nasry Asfura. Su llegada a la institución se da en medio de tensiones con el sector magisterial por retrasos en el pago de salarios. El magisterio inició el año lectivo el 2 de febrero de 2026.

No hay registro

Una búsqueda en Google con palabras clave “Ivette Arely + cero aumentos + docentes + cuatro años” no encontró registro que validara lo que usuarios don por válidos en redes sociales.

Tampoco aparecen notas periodísticas, comunicados oficiales ni entrevistas donde la secretaria de Educación haya emitido esa declaración.

Además, una revisión en las cuentas de la Secretaría de Educación en Facebook, Instagram y X no evidenció ninguna publicación que comparta la supuesta notificación de Arely Argueta.

LA PRENSA Verifica consultó al secretario de comunicaciones, José Augusto Argueta, quien confirmó que la declaración atribuida a la secretaria de Educación es falsa y no corresponde a ninguna instrucción gubernamental.

En conclusión, la frase atribuida a Ivette Arely Argueta sobre negar aumento al magisterio por los próximos cuatro años es falsa. No existe ningún registro que confirme que la secretaria de Educación haya realizado esa declaración.

  • Fuentes
  • Secretario de Comunicaciones, José Argueta
    Secretaría de Educación en Facebook, Instagram y X
