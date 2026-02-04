La secretaria de Educación no anunció congelamiento salarial a los maestros por cuatro años

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un arte que atribuye a Ivette Arely Argueta, secretaria de Educación, una supuesta declaración sobre negar aumentos salariales a los docentes durante cuatro años.

Sin embargo, es falso. LA PRENSA Verifica determinó que no existen registros oficiales ni declaraciones públicas en medios de comunicación que respalden esa cita atribuida a la funcionaria.

Además, el secretario de comunicaciones, José Augusto Argueta, confirmó que la declaración es falsa.

"CERO AUMENTOS DURANTE CUATRO AÑOS A LOS DOCENTES PORQUE NO HAY DINERO PARA ELLOS SOLO PARA MINISTROS Y DIPUTADOS", se lee literalmente en una publicación de Facebook que ha sido compartida desde el 3 de febrero.