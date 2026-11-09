Alteran publicación de LA PRENSA para afirmar que Nasry Asfura visitará Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que utiliza la identidad gráfica del diario LA PRENSA para afirmar que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, tiene previsto visitar el país. Sin embargo, es falso: el contenido fue manipulado. LA PRENSA Verifica confirmó que el arte original de Diario LA PRENSA, publicado el 9 de noviembre de 2026, no incluye la frase viral. La imagen muestra una fotografía del mandatario hondureño acompañada de un mensaje que anuncia una supuesta visita al territorio nacional, utilizando los colores, el logotipo y otros elementos visuales asociados con LA PRENSA. "De último momento se informa que Perico Tierno planea visitar Honduras", se lee en la imagen difundida en WhatsApp, que también incorpora los símbolos de las plataformas digitales del periódico.

La publicación utiliza la expresión "Perico Tierno", un sobrenombre empleado en redes sociales para referirse a Asfura, en lugar de identificarlo por su nombre o cargo como presidente de la República. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 9 de noviembre de 2026, LA PRENSA informó que Asfura tiene previsto viajar a Estados Unidos para sostener reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Corporación del Desafío del Milenio y funcionarios estadounidenses. De acuerdo con esa publicación, el gobernante tiene programado reunirse el 12 de noviembre con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, como parte de las gestiones relacionadas con un posible nuevo acuerdo financiero para Honduras. Por su parte, El Heraldo confirmó con fuentes del Poder Ejecutivo que el mandatario realizará ese desplazamiento acompañado de la canciller Mireya Agüero, el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y el ministro de Finanzas, Emilio Hércules. Asfura asumió la Presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026 para el período constitucional 2026-2030. Desde entonces, ha realizado visitas internacionales como parte de su agenda gubernamental.

Arte manipulado

Una búsqueda en las publicaciones de LA PRENSA en Facebook permitió localizar la publicación original , difundida por el medio el 9 de noviembre de 2026. La pieza gráfica auténtica dice textualmente: Nasry Asfura viajará a EEUU para negociar con el FMI y Cuenta del Milenio.