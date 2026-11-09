Honduras acumula 22 años sin una nueva selección para un compacto de la Cuenta del Milenio

San Pedro Sula, Honduras

Emilio Hércules, secretario de Finanzas, afirmó que Honduras lleva 20 años sin ser seleccionada para recibir un nuevo compacto de la Cuenta del Milenio, un programa de cooperación del Gobierno de Estados Unidos que financia proyectos de desarrollo económico. "Tenemos ya 20 años en los no hemos sido selectos para poder optar a estos compactos (de la Cuenta del Milenio)", aseguró (a partir del minuto 1:04).

Sin embargo, la afirmación es inexacta. Según los registros oficiales de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), Honduras fue seleccionada en 2004 para desarrollar su primer compacto. Por tanto, hasta noviembre de 2026, han transcurrido aproximadamente 22 años sin que el país haya sido seleccionado nuevamente para negociar otro convenio de esta modalidad. Las declaraciones de Hércules surgen después de que Honduras aprobara 14 de los 22 indicadores evaluados por la MCC para el año fiscal 2027, según los resultados publicados el 6 de noviembre de 2026. La evaluación contempla aspectos relacionados con la gobernabilidad, la libertad económica y la inversión en las personas. Sin embargo, superar la mitad de los indicadores no garantiza automáticamente la obtención de fondos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse LA PRENSA Verifica consultó a Hércules sobre su afirmación, pero hasta el cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.

Son 22 años

LA PRENSA Verifica revisó los informes históricos de la MCC, los registros del primer compacto firmado con Honduras y los documentos oficiales sobre la selección de países beneficiarios para determinar cuánto tiempo ha transcurrido desde la última selección del país. De acuerdo con el informe oficial de cierre del compacto de Honduras , el país fue seleccionado en 2004 como uno de los primeros beneficiarios de esta modalidad de cooperación, después de ser evaluado mediante los indicadores establecidos por la corporación estadounidense. La selección permitió que Honduras iniciara el proceso de negociación de un convenio de financiamiento con Estados Unidos. El acuerdo fue firmado el 14 de junio de 2005 por un monto inicial de 215 millones de dólares, según la documentación oficial de la MCC. El compacto tenía una duración de cinco años y estaba orientado a reducir la pobreza mediante proyectos destinados a incrementar la productividad agrícola y disminuir los costos de transporte, dos obstáculos identificados para el crecimiento económico del país. Los recursos se distribuyeron principalmente entre un proyecto de desarrollo rural, destinado a mejorar las condiciones de producción y comercialización agrícola, y otro de infraestructura vial, enfocado en mejorar las conexiones entre centros productivos y mercados. El convenio concluyó en septiembre de 2010. Desde entonces, Honduras no figura entre los países seleccionados para negociar un segundo compacto en los registros consultados de la MCC, incluido su informe correspondiente al año fiscal 2026. Por tanto, la fecha que debe utilizarse para calcular el período sin una nueva selección es 2004 y no 2005, porque la selección de un país y la firma de un compacto son etapas distintas del proceso. Entre 2004 y noviembre de 2026 han transcurrido aproximadamente 22 años.

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