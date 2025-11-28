El juez Kevin Castel no dijo que el Partido Nacional sigue siendo una organización del narcotráfico

San Pedro Sula, Honduas
Circula en redes sociales un arte que incluye una cita del juez federal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, en la que asegura que el Partido Nacional "sigue siendo una organización del narcotráfico y del terrorismo".
Sin embargo, es falso: nada prueba que Castel haya pronunciado esa declaración.
No existe registro que respalde la autenticidad de la cita atribuida, tampoco que se haya pronunciado al Partido Nacional en el anterior.
"No se equivoquen Honduras, el partido nacional sigue siendo una organización del narcotráfico y del terrorismo", dice el arte publicado en un video de TikTok que cuenta con más de 132,000 visualizaciones y más de 4,000.
Kevin Castel es un juez federal del Distrito Sur de Nueva York, conocido por llevar casos de alto perfil relacionados con narcotráfico, corrupción y crimen organizado internacional.
En octubre de 2019, fue el juez encargado de presidir el juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente de Honduras (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández. Sentenció a cadena perpetua más de 30 años a "Tony" acusado de narcotráfico y tráfico de armas hacia Estados Unidos.
Posteriormente, en 2024, estuvo a cargo del juicio del exmandatario quien fue extraditado a Estados Unidos acusado de conspiración para importar drogas hacia ese país. Hernández fue sentenciado por Castel a 45 años de prisión más cinco de libertad supervisada.
Nada lo prueba
Una búsqueda en Google y otros buscadores con las palabras clave "Juez Kevin Castel + Partido Nacional + organización + narcotráfico" no encontró resultados que validen la supuesta cita atribuida al norteamericano. Tampoco se encontraron búsquedas utilizando la frase completa.
Del mismo modo, una pesquisa a las redes sociales y el sitio web oficial de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (X), donde pertenece Castel, no localizó información que certifique que el magistrado federal realizó tales declaraciones.
Esto indica que la afirmación no fue difundida por ninguna fuente verificada ni replicada por medios de comunicación confiables.
Asimismo, el posteo proviene del autodenominado “medio de comunicación” Diario El Pueblo, el cual LA PRENSA Verifica ha constatado que amplifica desinformación en sus publicaciones.
En conclusión, es falso que el “juez Kevin Castel dijo que el Partido Nacional sigue siendo una organización del narcotráfico”.