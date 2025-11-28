El juez Kevin Castel no dijo que el Partido Nacional sigue siendo una organización del narcotráfico

San Pedro Sula, Honduas

Circula en redes sociales un arte que incluye una cita del juez federal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, en la que asegura que el Partido Nacional "sigue siendo una organización del narcotráfico y del terrorismo". Sin embargo, es falso: nada prueba que Castel haya pronunciado esa declaración. No existe registro que respalde la autenticidad de la cita atribuida, tampoco que se haya pronunciado al Partido Nacional en el anterior. "No se equivoquen Honduras, el partido nacional sigue siendo una organización del narcotráfico y del terrorismo", dice el arte publicado en un video de TikTok que cuenta con más de 132,000 visualizaciones y más de 4,000.

Kevin Castel es un juez federal del Distrito Sur de Nueva York, conocido por llevar casos de alto perfil relacionados con narcotráfico, corrupción y crimen organizado internacional. En octubre de 2019, fue el juez encargado de presidir el juicio contra Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del expresidente de Honduras (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández. Sentenció a cadena perpetua más de 30 años a "Tony" acusado de narcotráfico y tráfico de armas hacia Estados Unidos. Posteriormente, en 2024, estuvo a cargo del juicio del exmandatario quien fue extraditado a Estados Unidos acusado de conspiración para importar drogas hacia ese país. Hernández fue sentenciado por Castel a 45 años de prisión más cinco de libertad supervisada.

Nada lo prueba