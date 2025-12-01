Es falsa la imagen del supuesto conteo del CNE que coloca a Rixi Moncada con 80%

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen con un supuesto conteo de votos atribuida al Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se coloca a Rixi Moncada, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), en primer lugar con un 80.92%. Según la imagen, le siguen Nasry Asfura con 0.1 % y Salvador Nasralla con 0.0 % de los votos. Sin embargo, esta información es falsa. Los datos no coinciden con el conteo oficial proporcionado por el CNE, que puede ser consultado en el sitio web en tiempo real. Hasta la 1:00 de la tarde, en el corte más reciente publicado por el CNE, Nasry Asfura lidera el conteo de votos, seguido de Salvador Nasralla con una diferencia mínima, y Rixi Moncada se ubica en tercer lugar.

Honduras celebró el 30 de noviembre de 2025 las elecciones generales, en las que se eligieron presidente, diputados al Congreso Nacional, alcaldías municipales y representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Conteo oficial es diferente