No hay evidencia de que Kevin Castel haya calificado en 2026 al Partido Nacional como una organización del narcotráfico

San Pedro Sula, Honduras.- En redes sociales circula un arte gráfico que atribuye al juez federal Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, la frase de que el Partido Nacional “sigue siendo una organización del narcotráfico y del terrorismo, aunque su principal líder está libre por el indulto”. Es falso que el juez federal Kevin Castel haya pronunciado esa declaración. No existen pruebas documentales, registros en medios de comunicación ni fuentes confiables que demuestren que emitió esas palabras. “Hay gente que sigue cargando ruido, peleas y etiquetas que ni le pertenecen.

Y hay quien simplemente decide vivir más liviano”, dice literalmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida más de 760 veces desde el 11 de abril. Kevin Castel es un juez federal del Distrito Sur de Nueva York, conocido por presidir casos de alto perfil relacionados con narcotráfico, corrupción y crimen organizado internacional. En octubre de 2019, estuvo a cargo del juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Posteriormente, fue condenado a cadena perpetua más 30 años por cargos de narcotráfico y tráfico de armas hacia Estados Unidos. En 2024, Castel también presidió el juicio contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos y acusado de conspirar para importar drogas a ese país. En ese caso, el exgobernante fue sentenciado a 45 años de prisión más cinco años de libertad supervisada. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2025, Hernández recibió un indulto presidencial otorgado por Donald Trump, lo que permitió su liberación. Posteriormente, el 8 de abril de 2026, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos ordenó dejar sin efecto su condena por narcotráfico. De acuerdo con el documento, también se instruyó anular la sentencia emitida en primera instancia por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

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