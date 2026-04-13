Dentro de un pick up matan a balazos a un hombre en Trojes, El Paraíso

El Paraíso, Honduras

Un hombre perdió la vida la tarde de este lunes tras ser atacado a balazos en la colonia Simón Azcona, en el municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como Maicol Siles, quien, según información preliminar, recibió al menos cuatro impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar del ataque.

El ataque se registró, según relato de vecinos, cuando Maicol Siles estaba dentro de su vehículo tipo pick up blanco doble cabina.

Al sitio se hicieron presentes elementos de las autoridades policiales, quienes acordonaron la escena e iniciaron las primeras investigaciones con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Este hecho violento se suma a otro registrado en menos de 24 horas en el mismo municipio. En horas de la noche del domingo, se reportó el hallazgo de una persona sin vida, presuntamente un joven de aproximadamente 20 años de edad, lo que mantiene en alerta a los pobladores de la zona.