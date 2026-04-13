Conductor de rastra en estado de ebriedad se vuelca en Quimistán, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras

Un accidente de tránsito se registró la noche de este lunes en la carretera CA-4, entre los municipios de Quimistán y La Flecha, en el departamento de Santa Bárbara, cuando el conductor de una rastra volcó la unidad en una curva.

De acuerdo con agentes de Vialidad y Transporte, al conductor se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado de 209 grados de alcohol en la sangre, confirmando que manejaba en estado de ebriedad.

“Sí es positivo que viene bajo los efectos del alcohol. Cuando lo pasamos a la calle ni se podía parar por los efectos del alcohol”, relató un agente policial que se encontraba en el lugar del accidente.

El percance ocurrió específicamente en la curva frente al restaurante Valentina, donde, según testigos, el conductor perdió el control, impactó contra un paredón y posteriormente volcó la pesada unidad, quedando atravesada en medio de la carretera.

Afortunadamente, el accidente no dejó personas heridas ni víctimas mortales, aunque sí provocó un fuerte congestionamiento vehicular, con largas filas de automotores varados a la espera de que se habilite el paso.

Autoridades de Vialidad y Transporte coordinan la llegada de una grúa de equipo pesado para retirar la rastra y restablecer el tránsito en esta importante vía que conecta el occidente del país.