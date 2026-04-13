Es falso que el gerente de Koriun asuma la Secretaría de Finanzas

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales afirma que Iván Velásquez, gerente y representante legal de Koriun Inversiones, habría sido nombrado secretario de Finanzas en sustitución de Emilio Hércules. No obstante, no existe evidencia que demuestre que el Gobierno realizó ese movimiento. María Antonieta Mejía, designada presidencial, dijo a LA PRENSA Verifica que se trata de un bulo. “URGENTE. Cambios en el Gabinete del Presidente Nasry Asfura. Se informa al pueblo hondureño, que el Ministro de Finanzas Emilio Hércules estaría dejando su cargo, y quien asume es Iván Velásquez, Gerente de Koriun Inversiones. Citamos: ha manejado capital privado exitósamente”, dice literalmente la descripción de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 12 de abril de 2026.

Hace un año, el Ministerio Público allanó las instalaciones de Koriun Inversiones, donde contabilizó más de 358 millones de lempiras entre las sucursales y la vivienda del representante legal. Según las investigaciones, la empresa operaba bajo un esquema Ponzi, una modalidad de estafa que atrae a inversionistas con promesas de altos rendimientos. Además, no contaba con autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). A escala nacional, la empresa llegó a sumar aproximadamente 35,000 socios. Iván Velásquez permanece en prisión preventiva desde mayo de 2025. A finales de marzo de 2026 se anunció un cambio de medidas que le permitiría enfrentar el proceso judicial en libertad, tras el pago de una fianza de 25 millones de lempiras. Sin embargo, el Ministerio Público presentó un recurso para revertir esa resolución, por lo que finalmente se ratificó la prisión preventiva.

Hecho falso