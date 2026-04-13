Real Madrid da golpe al Barcelona: frena su fichaje y toma contundente postura

El Real Madrid toma postura y ante los rumores sobre el interés del Barcelona sobre una joya: esto informan sobre el fichaje.
El cuadro blanco ya ha tomado una decisión y desde España revelan que el la institución que preside Florentino Pérez, ha frenado al equipo culé para irse en busca de un posible refuerzo.
Hace unos días se detalló que el Barcelona estaba interesado en un juvenil español que estuvo el año pasado con el Real Madrid.
Y es que Víctor Muñoz, es una de las sensaciones del momento. Su gran actualidad con el Osasuna en la Liga Española le ha permitido incluso ser considerado por Luis de la Fuente con la Selección.
El juvenil tuvo una buena actuación en la pasada fecha FIFA, por lo que aumentó el interés de varios equipos en Europa, uno de ellos el Barcelona.
"Tiene pasado culé, formó parte de la cantera del Barça, tiene pasado madridista, de hecho la temporada pasada jugó con el Madrid en Montjuic contra el FC Barcelona y está jugando en la Liga Española y acaba de ser seleccionado por Luis de la Fuente", informaban en El Chiringuito antes de dar el nombre de Víctor Muñoz que, "gusta y mucho al FC Barcelona".
Sin embargo, el panorama del cuadro azulgrana es complicado. Y es que pese a que el jugador se encuentra en el Osasuna, el Real Madrid tiene la prioridad sobre su fichaje y se detalla que la institución blanca no dejarían que se le de ese fichaje.
Desde Diario AS adelantan que los rumores comenzaron con el cambio de agencia del jugador, que tiene buenas relaciones con ambos equipos.
"Lo último que se ha comentado como una aproximación del delantero a la entidad catalana es su cambio de agencia de representación, gestado meses atrás y que nada tiene que ver con su posible fichaje por el club azulgrana", expone José Félix Díaz en Diario AS.
En la misma línea recalcan que el "Real Madrid no está dispuesto a consentir gracias a ese derecho de tanteo que tiene sobre el futuro deportivo del internacional español", expresan en AS.
Desde el Real Madrid no están dispuestos a permitir una posible llegada de Víctor Muñoz al Real Madrid, pese a que en su momento también tuvo un pequeño paso por el cuadro azulgrana.
El equipo blanco tiene derecho a opción de compra y en caso de una venta, le corresponde la mitad del traspaso. El juvenil tiene una cláusula de 40 millones de euros.
El Real Madrid puede recomprarlo por menos de ese valor, pero tendría que esperar tres temporadas.
En conclusión, para lograr una venta de Víctor Muñoz, desde la dirección deportiva del Real Madrid tendrían que dar el visto bueno para su traspaso y el Barcelona no es uno de los destinos.
Víctor Muñoz actualmente tiene 22 años y de mantener la buena línea de su racha, estaría también apuntando a estar en el Mundial 2026 con la Selección de España.