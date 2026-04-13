Real Madrid da golpe al Barcelona: frena su fichaje y toma contundente postura

"Tiene pasado culé, formó parte de la cantera del Barça, tiene pasado madridista, de hecho la temporada pasada jugó con el Madrid en Montjuic contra el FC Barcelona y está jugando en la Liga Española y acaba de ser seleccionado por Luis de la Fuente", informaban en El Chiringuito antes de dar el nombre de Víctor Muñoz que, "gusta y mucho al FC Barcelona".