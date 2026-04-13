Crimen atroz: asesinan a futbolista hondureño y su hermano reacciona

El futbol de Honduras lamenta una de las pérdidas tras el fallecimiento de un reconocido futbolista que vistió la camisa de varios clubes en el país, quien perdió la vida de forma violenta en la ciudad de Siguatepeque.
El jugador fue atacado cuando se encontraba compartiendo con amigos en Siguatepeque. Su último equipo fue el Pumas FC de la Liga de Ascenso de Honduras.
Luto en el deporte nacional por el cruel asesinato de reconocido futbolista hondureño. Los desgarradores detalles de su muerte.
Al fondo, Teto en el entrenamiento junto a su hermano, Mario Ventura, quien figuró en Parrilas One, Génesis FC y Social Sol. Ha sido un duro golpe para el fútbol catracho.
El Teto era muy querido en la zona de Siguatepeque, donde vistió la camisa de los equipos, Atlético Independientes, Santos FC y Pumas FC de Las Vegas, Santa Bárbara.
La víctima fue identificada como Héctor Ventura, conocido popularmente como “Teto” quien vistió las camisas del Atlético Independiente, Santos FC y Pumas de Las Vegas, Santa Bárbara.
Ventura era un exfutbolista que tuvo paso por varios equipos de la Liga de Ascenso de Honduras donde formó su carrera y era muy reconocido.
El crimen fue perpetrado con un arma blanca tipo machete, según informaron las autoridades. También se reconoció que fue atacado a pedradas.
Héctor Ventura también era hermano del futbolista Mario Ventura, exjugador del Parrillas One y Génesis en la Liga Nacional y del Santos FC del Ascenso.
El hecho ha causado consternación entre familiares, amigos y la comunidad deportiva.
Héctor Ventura tenía 30 años de edad al momento de su fallecimiento. En Siguatepeque, “Teto” era muy querido y recordado como un gran ser humano.
El exjugador Mario Ventura se pronunció tras la muerte de su hermano: "No hay palabras Teto", señaló el exfutbolista.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del asesinato que mantiene sorprendidos a los vecinos de Siguatepeque.
La violencia se ha desatado en Honduras y el fútbol se ha vuelto blanco; el domingo por la tarde las barras de Motagua y Olimpia vivieron un violento encontronazo que dejó tres personas heridas.
El autobús del Olimpia quedó destruido por el ataque de violentos aficionados del Motagua.