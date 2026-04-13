La increíble queja del Barcelona a la UEFA por lo que pasó antes de Champions

El Barcelona ya se prepara una nueva prueba en la Champions, sin embargo, en la previa se ha revelado la queja que tuvo el conjunto azulgrana antes del duelo ante el Atlético de Madrid.
El equipo que comanda Hansi Flick cayó en la ida por 0-2 ante el conjunto colchonero en el Spotify Camp Nou.
Luego triunfaron ante el Espanyol en la Liga Española el pasado fin de semana y ahora ponen la mirada en busca de una remontada antes del crucial juego en Champions.
Barcelona visita este martes 14 de abril el Metropolitano. Cabe recordar que la ida estuvo también envuelta con polémica luego de un penal no señalado a los azulgranas.
En aquel encuentro, el Barcelona se quejó con la UEFA luego del penalti no señalado por mano de Marc Pubill. Pero, ahora el club hace borrón y cuenta nueva en busca de la remontada.
"Este martes, todas las acciones van a ser importantes. Tenemos que creer, saber que lo podemos lograr y siento que el equipo está en ese camino. Tiene que ver con jugar bien, defender bien y ser valientes en ataque. Tenemos calidad y, en partidos como este con el Atleti, normalmente somos mejores", reivindicó.
Sin embargo, un día antes de este juego, desde España revelaron la nueva queja del Barcelona, esto en relación al escenario de este martes: el Metropolitano.
Y es que, durante el entrenamiento, el entrenador Hansi Flick se acercó a un agente de la UEFA para reclamar algo sobre el terreno de juego.
Según informa MARCA, el estratega se quejó sobre las medidas del césped del Metropolitano: "Se acercó a un miembro de la UEFA a reclamar algo al respecto. Ya se sabe, a césped más alto, pelota más lenta, algo que no suele gustar en Can Barça", detalló el medio.
La queja a la UEFA fue confirmada por el medio antes mencionado. De acuerdo al reglamento, el césped no puede superar la altura de 3 centímetros.
Y, a diferencia del Spotify Camp Nou suele tener 2,3 centímetros. Desde el Atlético de Madrid lo tienen claro e incluso aseguran que lleva la misma medida de siempre.
Algo que la UEFA tiene contemplado, ya que de no ser así, no habrían tenido el entrenamiento de este martes.
"Si el árbitro o el delegado de la UEFA lo consideran necesario, el club local podrá verse obligado a reducir la altura del césped para el partido y los entrenamientos", se lee en el artículo 34.04 del Reglamento de la UEFA.
"El club local deberá comunicar el calendario de riego del terreno de juego en la reunión organizativa. El riego deberá realizarse de manera uniforme y no solo en ciertas zonas. Por regla general, el riego deberá finalizar 60 minutos antes del inicio del partido. No obstante, a discreción del club local, el riego podrá realizarse posteriormente".
Barcelona se vuelve a ver las caras ante el Atlético de Madrid este martes 13 de abril en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.