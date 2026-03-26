Johel Zelaya no llamó “migajera” a la diputada María José Sosa durante la audiencia de juicio político

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales asegura que el exfiscal Johel Zelaya, durante su audiencia de juicio político ante la comisión especial, llamó “migajera” a la diputada nacionalista María José Sosa. Sin embargo, es falso. No hay registro de que Zelaya calificara así a la parlamentaria que formó parte de la comisión especial del Congreso Nacional. “Diputada María José Sosa: "Pero para ese entonces ya no estábamos juntos, después es que me di cuenta que me engañó. ¿Al final cuántas éramos? Johel Zelaya: "No estamos hablando de ese tipo de audios, ya sabemos que usted es migajera”, se lee literalmente es una entrada de X/Twitter que ha sido visualizada más de 23,700 veces desde el 24 de marzo.

El juicio político contra Johel Zelaya fue aprobado el 23 de marzo de 2026 por el Congreso Nacional con 93 votos a favor, tras señalamientos de abuso de autoridad, decisiones arbitrarias y presuntas irregularidades en el ejercicio de su cargo, que habrían afectado el proceso electoral de 2025. Como parte del proceso, la primera audiencia se desarrolló el 24 de marzo ante una comisión especial legislativa conformada por nueve diputados de las bancadas del Partido Nacional y Partido Liberal. Finalmente, el Congreso destituyó a Zelaya el 25 de marzo, a quien había suspendido de su cargo. Fue nombrado Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo fiscal general de la República. “Migajero” es un término viral en redes sociales que describe a una persona que se conforma con lo mínimo en una relación sentimental.

No hay registro

Una revisión en la transmisión en directo de la comparecencia, publicada el 24 de marzo de 2026 por el Congreso Nacional de Honduras en su canal de YouTube, confirma que el supuesto intercambio viral no ocurrió. LA PRENSA Verifica transcribió la audiencia completa mediante la herramienta Pinpoint de Google para verificar las declaraciones entre la diputada María José Sosa y el exfiscal Johel Zelaya. A partir del minuto 46:45 se observa la participación de Sosa, quien basa sus preguntas en el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE). Puntualmente, las preguntas formuladas fueron: “¿Niega usted ante Honduras y la comunidad internacional que su gestión utilizó al Ministerio público como una herramienta política?” y “¿Considera usted que sus acciones como titular del ente estabilizaron o tensionaron el proceso electoral?”. En ningún momento de la grabación se escucha que Zelaya le haya respondido calificándola de “migajera”.

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