Es falso que Honduras compró vacunas contra el hantavirus con fondos del BCIE

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un arte digital que muestra al presidente Nasry Asfura mientras recibe una vacuna. La publicación afirma que se trata de una jornada de vacunación contra el hantavirus en Honduras, financiada supuestamente mediante una línea crediticia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Sin embargo, la afirmación es falsa. El Gobierno confirmó que no ha adquirido vacunas contra el hantavirus y que tampoco ha tomado una línea crediticia del BCIE para ese propósito. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que actualmente no existe una vacuna contra esta enfermedad. La fotografía utilizada en la publicación tampoco corresponde a una vacunación contra el hantavirus. En realidad, la imagen muestra al presidente Asfura durante una jornada de vacunación contra la influenza, iniciada el 13 de mayo de 2026. “Vacuna contra hantavirus ya en Honduras”, dice textualmente una publicación en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 13 de mayo de 2026.

La desinformación surge en medio de la alarma internacional generada por un brote de hantavirus registrado en el crucero británico MV Hondius, que viajaba desde Argentina hacia Cabo Verde, en África. Según reportes de la OMS, el brote fue confirmado el 2 de mayo de 2026 y dejó 3 fallecidos y 9 casos. El crucero desembarcó el 10 de mayo en Tenerife, España, y un día después concluyó el operativo de evacuación de los pasajeros. Aunque el caso provocó preocupación internacional, no es cierto que Honduras haya adquirido vacunas contra el hantavirus, como aseguran las publicaciones viralizadas en redes sociales. El contenido mezcla una fotografía real, tomada en otro contexto, con afirmaciones falsas sobre una supuesta compra de vacunas y un presunto financiamiento del BCIE.

Honduras no adquirió vacunas

Diversas búsquedas en la web no arrojaron evidencia de que se haya otorgado un préstamo al gobierno de Honduras para la compra de vacunas contra el hantavirus. Contactado por LA PRENSA Verifica, José Argueta, secretario de Comunicaciones del gobierno, aseguró que es falso que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) haya otorgado un préstamo de siete millones de dólares para la compra de vacunas contra el hantavirus. Además, un chequeo previa de LA PRENSA Verifica ya había desmentido la existencia de una vacuna específica para combatir esta enfermedad. Una búsqueda en Google con las palabras clave “Hantavirus + tratamiento” condujo a un artículo oficial de la OMS, en el que se aclara que actualmente no existe un tratamiento específico ni una vacuna aprobada para prevenir el hantavirus.

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