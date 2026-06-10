Es falso que Johana Bermúdez pidiera subir la energía para aumentar salarios de maestros

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que atribuyen a la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, una supuesta declaración en la que afirma que “el precio de la energía debe subir para pagar el incremento al sueldo de los maestros”. Sin embargo, la afirmación es falsa. Tras una revisión de registros públicos, declaraciones oficiales y publicaciones difundidas por la congresista, no existe evidencia de que Bermúdez haya pronunciado esas palabras. Además, la diputada confirmó a LA PRENSA Verifica que la cita que circula en redes sociales no corresponde a ninguna declaración emitida por ella. “Johana Bermúdez: ‘el precio de la energía debe subir para pagar el incremento al sueldo de los maestros’”, dice textualmente una publicación de Facebook que ha sido difundida desde el 9 de junio.

La cita atribuida a la diputada comenzó a difundirse después de que el Gobierno de Honduras y la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) anunciaran, el 5 de junio, un acuerdo alcanzado tras una reunión con el presidente de la República, Nasry Asfura, en la que se definieron los alcances del nuevo ajuste salarial para el sector docente. Las autoridades también confirmaron que el incremento salarial será aplicado de manera retroactiva desde mayo, aunque el pago correspondiente se realizará en la planilla de septiembre, informó LA PRENSA. Por otra parte, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) confirmó un nuevo ajuste tarifario que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, correspondiente al tercer trimestre del año, y que será aplicado a los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), de acuerdo con lo informado por el comisionado Leonardo Deras. No obstante, esta medida no guarda relación con la supuesta declaración atribuida a Bermúdez. Tampoco existe evidencia que demuestre que la diputada haya solicitado un aumento en la tarifa eléctrica para financiar incrementos salariales a los docentes.

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