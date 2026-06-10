Biscayart en La Voz Mundialista: "Si Panamá gana un partido sería glorioso"

San Pedro Sula, Honduras.

Eduardo Biscayart, nuestro fichaje de lujo en "La Voz Mundialista" de Diario LA PRENSA en la Copa del Mundo 2026, patrocinado por Davivienda analiza que México tiene "para llegar a esas instancias del quinto y sexto partido". El analista argentino también dio su punto de vista de Panamá. Sobre la plantilla mexicana, señala que el grupo tiene "la veteranía de Ochoa, a Edson Álvarez como puntal de la defensa, del medio campo defensivo", pero reconoce que es "una base de futbolistas donde no hay puntos muy altos, pero creo que hay un grupo bien trabajado". El experto destaca que México, por ser anfitriona, "no ha atravesado la fase de clasificación, con lo cual el único parámetro que tenemos para medir a México son algunos amistosos, que no siempre son la medida, y la Copa Oro que terminó ganándole a Estados Unidos".

Biscayart predice que "con el entusiasmo que hay en México vamos a ver una selección que estará arropada y que quizás si las circunstancias se le dan, sobre todo en esos partidos ante Corea del Sur y ante la República Checa, podamos ver a México no solamente jugando el quinto, sino como bien decías, el sexto partido, porque los primeros cinco son todos en territorio mexicano". Respecto a Panamá en su grupo complicado contra Ghana, Croacia e Inglaterra, Biscayart afirma: "Si Panamá puede conseguir ganar un partido sería glorioso". Sobre contra quién podría ganar, dice: "Esa es la pregunta del millón, porque son todas selecciones a las cuales el cuadro canalero mira desde abajo". El experto plantea que los panas "planteándole un buen partido tanto a Ghana como a Croacia, después se encontrará contra un equipo que ya lo ha goleado en su primer mundial, como es la selección inglesa". Eduardo Biscayart analiza que "no es un grupo fácil, porque fuera del pico inglés tenemos a una selección que ha sido semifinalista en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, que ha sido finalista hace ocho años". Sobre Croacia, señala: "Si bien es cierto, Croacia ha perdido la base importante de sus futbolistas que lo llevaron hacia esa final hace ocho años, con lo cual también han pasado ocho años para Panamá. Es un grupo distinto, es una conducción técnica distinta". Sobre el camino de Panamá, Biscayart reconoce: "No fue sencillo el camino de Panamá para llegar al mundial, porque hubo momentos en los cuales dudó, dependió de resultados hasta la última jornada". Pero destaca: "Pero creo que en el balance fuera de los anfitriones, la selección canalera ha sido la selección que se mantuvo con una regularidad mucho más alta en estos cuatro años. Había quedado muy cerca de ir al mundial pasado y ahora sí se clasificó, aunque la verdad es que no le sobró mucho".